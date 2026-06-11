Drama na otoku: Prerezao konopce na brodicama pa čamcem pokosio skipera

Policijski službenici na Hvaru uhitili su 53-godišnjeg muškarca koji je čamcem naletio na skipera te prerezao konope na plovilima kod uvale. Predan je pritvorskom nadzorniku.

Poprilično bizaran incident dogodio se u srijedu oko 10:30 u uvali Veli Dolac kod Starog Grada. Muškarac je prvo svojim gumenim čamcem došao do više privezanih plovila i nožem prerezao konope bova za koje su ona bila vezana. Onda se usmjerio na drugu žrtvu.

Gumenjakom je udario u pomoćni čamac katamarana u kojem se nalazio 34-godišnji skiper, plovilom nastavio vožnju preko bočnog dijela čamca i udario oštećenog. Kako je objavila PU splitsko-dalmatinska, nije bilo ozlijeđenih osoba.

Muškarac je jučer uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.