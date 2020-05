Dok prvoosumnjičena Josipa Rimac i ostali pritvoreni u akciji Vjetroelektrane čekaju rok za žalbu, USKOK nastavlja s raspetljavanjem priče. Novi detalj koji je svakako odjeknuo u cijeloj priči jest i uređaj za prisluškivanje koji je Josipa Rimac pronašla u svom skupocjenom automobilu. Može li bubica od svega nekoliko milimetara ugroziti cijelu istragu?

Dok će Josipa Rimac idućih mjesec dana iza rešetaka smišljati obranu kako se najbezbolnije izvući iz afere u koju je upala, pred USKOK-om je puno posla. Novi detalj koji je odzvonio u cijeloj priči je i informacija o tome što je Rimac pronašla u svom automobilu. ''Pronašla prislušne uređaje u svom automobilu, pa i da se sama prijavila'', rekao je Vinko Gulišija, odvjetnik Josipe Rimac.

Upravo zbog toga istražitelji su neplanirano ranije morali krenuti u akciju. Osim raspetljavanja cijele priče oko vjetroelektrana, morat će se pozabaviti i time je li netko blizak istrazi dojavio Rimac da je pod mjerama.

O bubici i prisluškivanju iz USKOK-a danas – ni riječi. Premijer je bio kratak. ''To oni moraju utvrditi. To je mogao znati samo onaj koji se time bavio'', poručio je.

Redovito angažirala stručnjake?

Bubicu je mogla i sama Josipa Rimac pronaći slučajno. Neslužbeno se spominje i da je redovito angažirala stručnjake da joj pregledaju prostore koje koristi. Ni jedna od tri opcije nema službenu potvrdu. Privatni detektiv Vinko Grgić, koji se bavi protuprislušnim pregledima, otkriva: ''Laiku je to teško pronaći. Ljudima koji se bave takvim poslom nije problem to pronaći jer postoje uređaji za detekciju takve vrste uređaja''.

A u svojoj dugogodišnjoj karijeri Grgić je prislušne uređaje otkrivao na raznim mjestima u automobilima. ''Ispod sjedala da se stave u mrežu. Ili se maska povuče, pa se unutar maske ubaci. Mogu se stavljati i u krovnom djelu. Dakle to su tri najpogodnija mjesta gdje smo najčešće mi pronalazili takve uređaje'', priča Grgić.

Valjanost snimljenog materijala neupitna

Iako je i sam tužitelj u subotu naznačio da je istraga kompromitirana, bivši sudac kaznenog suda Rafael Krešić uvjerava da snimljeni materijal nije upitan.

''Valjani su i zakoniti i upotrijebit će se u sudskom postupku bez obzira na to je li izvid kompromitiran na način da je netko shvatio da je pod nadzorom. To je samo pitanje koje će onemogućiti istražitelja da dalje prikuplja dokaze na taj način'', objašnjava Krešić.

Ministar uprave Ivan Malenica o svojoj dojučerašnjoj desnoj ruci govori biranim riječima. Otkriva tek što će s poslovima svoje tajnice koja je prema PNUSKOK-u osumnjičena da je bila mozak cijele operacije. ''Posao u Ministarstvu ide dalje. Dolazi do određenih preraspodjela poslova, tako da neometano funkcioniramo'', rekao je i otkrio da se ne boji mogućnosti da je možda i on bio obuhvaćen mjerama. ''Ja sam odgovorno i savjesno radio svoj posao i ne bojim se za to'', kazao je.

USKOK češlja i odluku o CEMP-u

A hoće li Rimac iskoristiti mogućnost da kao državna dužnosnica koristi plaću u idućih godinu dana, u Ministarstvu ne znaju. Istraga USKOK-a definitivno će pročešljati i odluku HERA-e i vidjeti ima li ičega spornog u odluci da se tvrtki CEMP da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

