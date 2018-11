Suspendirani MUP-ov istražitelj za ratne zločine na Ovčari Nikola Kajkić i predsjednica Udruge zagrebačkih branitelja Vukovara Zorica Gregurić jučer su, kako tvrde, zaustavljeni na graničnom prijelazu Bajakovo kad su se vraćali iz Beograda, gdje su došli na poziv Florence Hartmann, bivše glasnogovornice Glavne haaške tužiteljice Carle del Ponte, s kojom su razgovarali o ratnim zločinima na Ovčari.

Zorica Gregurić tvrdi da su ih na Bajakovu okružila četvorica policajaca.

''Pretresli su nam automobil te nas pitali gdje su nam novac i nakit. Mene su priveli, a Kajkića uhitili te smo bili na ispitivanju koje je trajalo četiri i pol sata. Objasnili su mi da nisam uhićena, već da je riječ o ispitivanju koje se provodi po nalogu hrvatskih službi“, kazala je Gregurić za DNEVNIK.hr.

Gregurić tvrdi kako su joj srpski policajci rekli da o njezinu iskazu ovisi hoće li Kajkić biti uhićen te da iako su policajci bili korektni, ''nisu joj najbolje objasnili“ temeljem čega je privedena na razgovor.

Sam Kajkić, inače Predsjednik nacionalnog sindikata policije, tek je kratko poručio da je u prevelikom šoku pa smo se stoga obratili njegovu odvjetniku Branku Šeriću.

''Kajkića su na Bajakovu oko 18:35 sati zaustavili neuniformirani djelatnici MUP-a Srbije. Lišili su slobode njega i Gregurić, odveli ih u graničnu policiju na Bajakovo. On tvrdi da su ga skinuli do gola i rekli mu da je uhićen. Sve je to trajalo nekoliko sati, nakon toga su ih otpustili bez dokumenata“, kaže Šerić i dodaje kako Kajkić tvrdi da su mu srpski policajci poručili da oni dobro znaju tko je on te mu rekli da se nema što baviti Ovčarom.

Šerić ističe kako je jedini razlog Kajkićeva posjeta Beogradu bio sastanak s Hartman i njezinim suradnicima te da je Kajkić u Beograd putovao kao privatna osoba.

Kazao nam je i da je sastanku u Beogradu prisustvovala i Nataša Kandić, beogradska aktivistica za ljudska prava i članica Fonda za humanitarno pravo, koja se, kako kaže Šerić, nalazi pod prismotrom srpskih službi.

U razgovoru s Kandić potvrđeno nam je kako je Kajkić kao privatna osoba pozvan na sastanak u ogranizaciji beogradskog Fonda za humanitarno pravo čija je članica upravnog odbora Florence Hartmann.

"Pozvali smo ga kao nekoga tko je istraživao Ovčaru. Na granici su ga držali od 18 sati pa sve do iza ponoći, prijetili su mu, psovali, govorili da je đubre i proklinjali mu ustašku mater. Predstavili su se kao članovi BIA-e (Bezbjednosno-informativna agencijaI i čak su ga i fizički zlostavljali. On je sada u na pregledu u bolnici u Vinkovcima jer je u stanju šoka", kazala je Kandić.

Aktivistica tvrdi da se BIA ponaša nekontrolirano i radi što hoće baš "kao i u vrijeme Miloševića", kazala je Kandić.

O svemu smo poslali upit hrvatskom i srpskom MUP-u te ćemo odgovor objaviti po primitku.

Podsjetimo, Nikola Kajkić, bivši MUP-ov istražitelj, tvrdi da hrvatske institucije zataškavaju informacije o ratnim zločinima, a u udaljen je iz službe zbog sumnje u tešku povredu službene dužnosti, odnosno lažiranja istrage i dokumenata o ratnim zločinima u Vukovaru.