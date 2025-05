Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima u pauzi za ručak.

"Sardine i luk u pauzi. Poslije jela rad, rad i samo rad", poručio je.

Vučić je poznat po bizarnim snimkama s hranom, pa se tako već snimio kako jede višnje s vilicom ili slaže sendvič s parizerom. Ovaj put na meniju sardine i luk. S porukom, naravno.

"Dragi prijatelji, kad sam bio mali, otac mi je stalno govorio, i bratu i meni, da trebamo jesti jabuke i sardine, iz meni nepoznatog razloga. Valjda je zdravo i valjda da bih bio jači, jer sam bio iskrivljen kao znak pitanja i mršav kao grana kako bi moja pokojna baba govorila", počeo je svoje izlaganje pa nastavio:

"To sam tada naučio, tako da i danas imam odličnu sardinu, indonezijsko porijeklo, a ovaj luk ću preskočiti jer imam još mnogo sastanaka. Ali sve ovo sam ispričao da vam kažem da mi se vratila ona čudna energija i bio sam zabrinut prethodnih tjedana da neću imati onu snagu i energiju", požalio se.

Ipak…

"Sad znam da hoću iako znam da me čeka, prošlo je 12 sati, još 9 sati rada danas, da zajedno s vama možemo od Srbije napraviti čudesnu zemlju, ne samo prirodnim bogatstvima, lijepu, veliku, već da možemo svojim radom i svojim djelom osigurati ljudima bolji život. U danima koji su pred nama obilazit ću i one koji su uzeli kredite za mlade, za stanove, za kuće, razgovarat ću s ljudima kako bismo im mogli poboljšati životni standard, od minimalca, preko mirovine do plaće", najavio je, a onda poručio: "Zajedno sve možemo, a ove sardine će me dodatno ojačati i hvala vam što ste u teškim trenucima podržavali i Srbiju i mene, ja to nikada neću zaboraviti. Sada je i na meni i na svima nama da vam vratimo ogromnim radom i trudom i pozivamo vas da zajedno to učinimo jer Srbiju nitko ne može pobijediti."