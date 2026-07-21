Ubili ga zbog nekretnine i 400.000 eura: Bivšem bračnom paru ukupno 67 godina zatvora

Županijski sud u Velikoj Gorici u utorak je zbog ubojstva Tonyja Gerarda iz koristoljublja nepravomoćno na 35 godina zatvora osudio Marinu Šnajder (63), a njezinog bivšeg supruga Wernera Trautmanna (59) na 32 godine zatvora, izvijestilo je Državno odvjetništvo (DORH).

DORH je, ne navodeći identitete optuženika, izvijestio da su prvooptuženi njemački državljanin i drugooptužena hrvatska državljanka osuđeni zbog počinjenja teškog ubojstva i prijevare na štetu hrvatskog državljanina koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao 56 godina, s time da je potonja osuđena i zbog krivotvorenja isprave.

Prema optužnici velikogoričkog Županijskog državnog dovjetništva (ŽDO), Trautmann i Šnajder su 21. veljače 2022., ne neutvrđenom mjestu, zajedno i po prethodnom dogovoru, s najmanje tri udarca tupotvrdim predmetom udarili po glavi Gerarda, zadavši mu osobito tešku tjelesnu ozljedu uslijed koje je preminuo.

Tereti ih se da su, kako bi to prikrili, odbacili tijelo žrtve u predjelu obraslom drvećem i raslinjem na području mjesta Domaslovec. Oboje ustrajući u prikrivanju počinjenog djela, Trautmann je u dogovoru sa Šnajder 23. veljače 2024. dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s navedene lokacije u šumski predio na jezeru Orešje te ih ubacio u prethodno iskopanu rupu u zemlji i prekrio raslinjem.

Potom je bacio rukavicu u kantu za otpad na jezeru Rakitje u Svetoj Nedelji, a putnu torbu u jezero nakon čega se preodjenuo i odjeću u kojoj je bio odjeven bacio u kontejner u Dugom Selu.

Okrivljenike se tereti da su usmrtili žrtvu kako bi prikrili prodaju njegove nekretnine u Dubrovniku i zadržali stečenu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 400.000 eura koju su međusobno podijelili, izvijestilo je ranije velikogoričko tužiteljstvo.

Trautmanna terete i da je zajedno i po prethodnom dogovoru s Šnajder počinio prijevarnu prodaju žrtvine nekretnine. Naime, Šnajder je prvo sredinom prosinca 2021. krivotvorila punomoći kojima ju žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve prema kojem u trenutku njegove smrti njoj pripadaju u vlasništvo sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav njegov novac.

Potom je Trautmann u siječnju i veljači 2022. došao s Šnajder u Dubrovnik gdje je ona predočila potencijalnim kupcima lažnu punomoć za prodaju nekretnine i predstavila im Trautmanna kao nećaka inozemnog bankara koji je zainteresiran za kupnju tih nekretnina. Tereti ih se da su navedeno učinili kako bi ih nagnali na kupnju koju su i realizirali te im prodali poslovni prostor za iznos od 400.000 eura koje su međusobno podijelili.

Šnajder je zbog prijevare od ranije optužena pred Općinskim sudom u Dubrovniku.

DORH navodi kako je velikogorički Županijski sud produljio optuženicima istražni zatvor s obzirom na visinu izrečene kazne zatvora. Dodaje i da će velikogorički ŽDO po zaprimanju pisanog otpravka presude i njezine analize odlučiti o potrebi eventualnog podnošenja žalbe.