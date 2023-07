Biste li dali otkaz radi svoga kućnog ljubimca? Doznajemo kakvi su zakoni u Hrvatskoj

Žena, koja je imala hitnu situaciju sa svojim kućnim ljubimcem, dala je otkaz jer joj je bio zabranjen izostanak s posla da posljednje trenutke provede sa svojim umirućim psom. "Naravno da je član obitelji i naravno da je potrebno nekoliko dana, barem nekoliko dana... Jako je teško, jako je teško", rekla je Slavica za Dnevnik Nove TV. "Uvijek sam rekla da ne bih voljela da umre prije mene jer ne znam kako ću preboljeti njezinu smrt", nadovezala se Blanka.

Odvjetnica Dijana Kladar objašnjava kako u Hrvatskoj na to ipak nemate pravo: "Da netko uzme slobodan dan i da taj slobodni dan bude plaćen zato što mi je umro pas, ja bih rekla da ne možete temeljem samog zakona, ali poslodavac može svojim internim aktima, npr. pravilnikom o radu reći (iako zakon ne dopušta to pravo) - evo, ja kao poslodavac dajem povlasticu da u slučaju smrti kućnog ljubimca, dobijete jedan, dva ili pet slobodnih dana i to će vam biti plaćeno."

Kaže kako samo oni koji su doživjeli ljubav životinje mogu razumjeti.

