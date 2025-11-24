FOTO Prodaje se luksuzan penthouse s pogledom na more

Na atraktivnoj lokaciji na obali prodaje se moderan penthouse.

Detalji su objavljeni na oglasniku Bijelo Jaje.

Riječ je o penthouseu u Okrugu Gornjem, na južnoj strani otoka Čiova.

Penthouse ima vlastitu, prostranu krovnu terasu s koje se pruža panoramski pogled na more i okolinu. Pripada mu i jedno parkirno mjesto, a zgrada je opremljena dizalom koje vodi sve do razine krovne terase.

Krovna terasa opremljena je pergolom za zaštitu od sunca, kamenim sudoperom s dovodom vode, toaletom i predinstalacijom za jacuzzi.

U dvorištu zgrade nalazi se zajednički prostor za sve stanare na kojem su sunčalište i bazen površine 40 kvadrata.

Ukupna neto površina stana je 116,40 kvadrata, a bruto površina 202,15 kvadrata.

Detalji oglasa dostupni su OVDJE.