FOTO Prodaje se luksuzan penthouse s pogledom na more

Riječ je o penthouseu u Okrugu Gornjem, na južnoj strani otoka Čiova.
Penthouse ima vlastitu, prostranu krovnu terasu s koje se pruža panoramski pogled na more i okolinu. Pripada mu i jedno parkirno mjesto, a zgrada je opremljena dizalom koje vodi sve do razine krovne terase.
Krovna terasa opremljena je pergolom za zaštitu od sunca, kamenim sudoperom s dovodom vode, toaletom i predinstalacijom za jacuzzi.
U dvorištu zgrade nalazi se zajednički prostor za sve stanare na kojem su sunčalište i bazen površine 40 kvadrata.
Ukupna neto površina stana je 116,40 kvadrata, a bruto površina 202,15 kvadrata.