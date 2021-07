Priča o novoj, bezbolnoj metodi uklanjanja dlaka.

Budući da se godinama borila protiv uraslih dlaka i iritacija izazvanih depilacijom, Maja Ivić najbolje zna kroz što prolazi većina žena tijekom uklanjanja dlačica. Ova 29-godišnja djevojka cijelu je mladost tražila najbolje rješenje za uklanjanje dlačica. Želja za glatkim i lijepim nogama koje ne mora kriti motivirala ju je da konačno pronađe rješenje. Maja je u svojoj borbi ustrajala – sada dlačice uklanja bezbolno i više je ne brinu crvenilo, bubuljice i urasle dlake koje ostaju nakon depilacije. Konačno, Maja više ne mora skrivati svoje noge ispod traperica.

Nadamo se da će njena priča pomoći svima onima koji žele bezbolno ukloniti dlake bez iritacije i urastanja, a misle da je to nemoguće.

P: Što je bila prekretnica koja te potakla da pronađeš novo rješenje za uklanjanje dlaka?

Maja: Prošle godine sam operirala uraslu dlaku na preponi. Problem s uraslim dlakama me muči otkako sam počela uklanjati dlake. Ali prošle godine sam imala prvu operaciju. Ove godine ponovo se dogodilo isto. Na istom mjestu urasla mi je dlaka i stvorio se ogroman čir, pa sam ga ponovno morala operirati. To nije bolna operacija, ali je jako neugodna, a problem se uglavnom vraća i ponovo zahtijeva intervenciju. Strahovito sam se bojala da ću cijeli život morati operirati urasle dlake, jer imala sam ih po cijelom tijelu. Toliko je bilo strašno, da sam ljeti uglavnom nosila hlače. Danas gotovo da ne nosim hlače, ne moram kriti više svoje noge, jer imam konačno besprijekorne i lijepe noge.

P: Koje metode uklanjanja dlaka si prije koristila?

Maja: Koje sve nisam koristila… Naravno, koristila sam brijače, nakon čega bi se moja koža iziritirala i crvenila, a dlake odmah počele rasti. Onda sam saznala za fotoepilaciju. Odmah sam odlučila isprobati. Međutim, nakon 5-6 tretmana, koji su bili jako bolni, nisam vidjela nikakve rezultate, a bacila sam hrpu love. Baš kada sam pomislila da mi ništa ne može pomoći, otkrila sam način kako doslovno „uništiti“ dlake bez iritacije kože, boli i urastanja. Shvatila sam da i ja mogu imati lijepe i glatke noge i ništa me više nije moglo zaustaviti.

P: Koja je to metoda koju si otkrila za bezbolno uklanjanje dlačica i sprječavanje njihovog urastanja?

Maja: Otkrila sam Star Silk Pro, stvar koja me spasila. Kada sam ga prvi put koristila i uočila da nema iritacije, bila sam zaprepaštena. A tek kada sam nakon prvog tjedna primijetila da mi dlake jako sporo rastu i ne urastaju, bila sam presretna. Nastavila sam koristiti ovu metodu za uklanjanje dlaka redovito. Osjećala sam da ću konačno moći pokazati svoje noge. Trebalo je samo strpljenja jer su godine borbe protiv uraslih dlaka i iritacija ostavile traga na mojim nogama.

P: Možeš li nam reći više o tom Star Silk Pro „čudu“?

Maja: To je zapravo jastučić s kristalima. Možda zvuči suludo, ali da nije bilo tog jastučića, vjerojatno bih se i dalje mučila s dlakama, urastanjima, iritacijama… On mi je pomogao bezbolno ukloniti dlačice sa svih dijelova tijela i to bez iritacija, crvenila i urastanja dlaka. Sve dok nisam počela koristiti Star Silk Pro, mislila sam da ću se zauvijek boriti s ovim problemima. Jer probala sam sve i svašta, ali ništa nije dalo ovakve rezultate. Star Silk Pro sam pronašla na internetu i odlučila isprobati, iako sam se bojala da je to samo jedno od onih reklamiranih rješenja za uklanjanje dlaka. Vidjela sam što piše i pomislila da može pomoći... Slavit ću taj dan do kraja života!

P: Želiš reći da ti je zapravo taj „jastučić“ pomogao da bezbolno ukloniš dlake i spriječiš urastanje?

Maja: Da, upravo to želim reći (smijeh). Znam koliko to suludo zvuči, vjerujte, i ja sam isto mislila. To je jastučić s kristalima koji zapravo bruse vrh dlake. Ujedno rade i lagani piling kože i uklanjaju gornji, mrtvi sloj kože. Ti kristali su dovoljno nježni da ne iritiraju kožu i ne oštete ju. S druge strane, dovoljno su jaki da uklone mrtve stanice s gornjeg sloja kože. Koristila sam ga redovito i samo sa Star Silk Pro sam uklanjala dlačice. I isplatilo se.

P: Koliko često koristiš Star Silk Pro?

Maja: Ne tako često kao dok sam se brijala. Sa Star Silk Pro dlačice rastu dosta sporije. U biti jednom u dva tjedna je potrebno uklanjati dlake. Što je zaista super. A i jednostavno i brzo ide, pa nije potrebno puno vremena da se uklone dlačice. Odlično je što se smije koristiti na svim dijelovima tijela, pa ga koristim i za lice. Koža poslije ostane tako meka, glatka i nježna. Prvi put imam tako lijepu kožu i nikada više neću dozvoliti da mi koža bude zapuštena kao prije nego što sam počela koristiti ovaj jastučić.

P: Kako je ovo otkriće promijenilo tvoj život?

Maja: Osjećam se mnogo sretnije. Počela sam nositi odjeću koju volim i ne moram više skrivati svoju oštećenu i iziritiranu kožu. Na bazenu ili na moru više ne moram nositi pareo da ljudi ne bi zurili u moje iziritirane noge ili prepone. Sad normalno pokazujem svoje tijelo u kupaćem kostimu. Sve mi se promijenilo iz temelja. Nisam bila ni svjesna koliko jedna tako mala stvar može promijeniti život. Sada mnoge moje frendice od mene traže savjete o njezi kože i uklanjanju dlaka. Borila sam se s uraslim dlakama i iritacijama kože cijeli život: Ako sam ja uspjela pobijediti ove probleme, može svatko.

P: Imaš li neki savjet za one koji se bore s uraslim dlakama, iritacijama i bolovima?

Maja: Redovito radite piling i neka vam koža uvijek bude hidratizirana. Koristite hidratantne kreme, a inače izbjegavajte tretirati kožu brojnim kemikalijama jer ju to može oštetiti i učiniti još osjetljivijom. Depilacija voskom i brijanje, uz dlake, trgaju i kožu, stoga biste i njih trebali izbjegavati. Umjesto toga koristite Star Silk Pro za uklanjanje dlačica. Tako ćete izbjeći iritacije, urastanja i oštećenja kože. Ja konačno imam lijepu i glatku kožu. Riješila sam se svih onih problema koje sa sobom nose brojne metode uklanjanja dlaka. Koža mi je tako njegovana i s ponosom je pokazujem.

Tajna učinkovitog uklanjanja dlačica i sprječavanja urastanja dlaka je otkrivena, zapanjeni kozmetičari to zovu modernim čudom.

Nakon intervjua s Majom, oglasili su se mnogobrojni zadovoljni korisnici koji su isprobali ovaj proizvod. Mnogi su rekli da su bezbolno uklonili dlake bez mnogo truda. Oni su također radili kružne pokrete preko tretiranog dijela kože, kao da rade piling. Svi su oduševljeni time što je ova metoda potpuno bezbolna.

Kao što je Maja i sama rekla, uklanjanje dlaka bezbolno i bez truda je sada moguće. Ono što je važno je da, ukoliko koristiš Star Silk Pro, ne primjenjuješ druge metode uklanjanja dlaka. Tako ćeš s vremenom potpuno iskorijeniti urasle dlake i smanjiti iritaciju kože.

Najveće prednosti Star Silk Pro proizvoda za lako postizanje savršeno glatke kože:

- bezbolno uklanja dlake

- daje glatku i mekanu kožu

- vrši piling kože

- poboljšava mikrocirkulaciju

- sprječava urastanje dlaka

- ne izaziva iritacije na koži.

Ako želiš okončati borbu s prebrzim rastom dlačica, uraslim dlakama, iritacijama i bolovima, a ne znaš kako to učiniti, imamo dobre vijesti.

