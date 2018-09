Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je u Saboru komentirao najavljenu poreznu reformu, koju je jučer na sjednici Vlade predstavio ministar financija Zdravko Marić.

"Ovaj pokušaj porezne reforme neće uspjeti u ključnom cilju da ljudima narastu plaće. Ovim kozmetičkim promjenama još će više ljudi izgubiti nadu i potražiti izlaz negdje izvan granica naše zemlje. Mi to ne možemo dopustiti i zato ćemo sljedeći tjedan predstaviti naš plan za povećanje plaća. Skeptični smo i prema snižavanju PDV-a jer je pitanje hoće li to dovesti do smanjenja cijena. Snižavanjem PDV-a trgovcima direktno se pomaže uvoznim lobijima", kaže Bernardić.

Šef SDP-a nije mogao izbjeći pitanja o problemima u vlastitoj stranci. Na upit kako komentira izmjene poslovnika kluba saborskih zastupnika poručio je tek da će o takvim pitanjima raspravljati unutar stranke.

Bernardić nije propustio kritizirati ni eksperimentalno provođenje kurikularne reforme.

"PR kurikularna reforma propala je prije nego što je počela. Samo četiri od 74 škole koriste laptope. Postavlja se pitanje gdje je Ivan 'lažljivi' Vrdoljak, koji je pompozno najavljivao reformu. Također, nedopustivo je da siromašna djeca nemaju mogućnost koristiti školske udžbenike. Ovo ih dodatno pogađa, a ionako su stigmatizirani. Vlada je nesposobna provesti bilo kakve reforme. Najpoštenije bi bilo to priznati i raspisati prijevremene izbore", poručio je Bernardić.