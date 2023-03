Održan je sastanak ministra zdravstva Vilija Beroša i radne skupine hitne medicinske službe oko beneficiranog radnog staža. Po prvi put, djelatnici hitne medicine izašli su zadovoljni.

Nakon prosvjeda i konstantne višegodišnje borbe za beneficirani radni staž, djelatnici hitne medicine su, kako doznajemo, konačno naišli na zajednički jezik s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Jedina su žurna služba u Hrvatskoj koja ga nema.

U ministarstvu je danas održan sastanak ministra Beroša i radne skupine hitne medicinske službe. Predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine i Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći Danijel Šota nam je rekao da su sa sastanka prvi put u potpunosti izašli zadovoljni.

"Stao je na našu stranu. Naložio je pravnoj službi da se to što prije provede. Isprva su nam govorili da sami moramo izraditi elaborat, koji bi trajao godinama, a i koštao bi puno novca. Beroš je sam shvatio da to ne mora ići tako, već da se to uputi Vladi", dodao je Šota.

"Predali smo prijedlog zakona u proljeće, rečeno je da će do lipnja ove godine doći do Sabora. Nažalost neće stići do tada, ali imamo obećanje ministra da će ove godine sigurno biti riješeno", rekao je Šota.

Beroš je za DNEVNIK.hr rekao kako rade na svim pitanjima, najviše na unaprijeđenju sustava hitne medicinske djelatnosti, no da nisu postavljali na sastanku nikakve rokove.

"To mora biti zajednički cilj! Podupirem beneficirani rad i sve druge mjere koje će spriješiti odljev kadrova te unaprijediti kvalitetu hitne medicine", kazao je Beroš.

"Jako sam zadovoljan. Drago mi je da se ministar nakon nekog vremena upleo u priču i što nadgleda rad radne skupine jer vjerujemo da će to ubrzati cijeli posao. 13. svibnja ćemo u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu imati javnu tribinu, na kojoj ćemo predstaviti Zakon o hitnoj medicini - što on znači za djelatnike, ali i za same pacijente", najavio je Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194.

Dodao je i kako je ministar Beroš kazao da sastanci s radnom skupinom mogu biti i puno češće. "Uredbom će se osigurati pravo na skraćeni radni vijek kao što to imaju policija i vatrogasci", kazao je Petrušić.

Prosvjedom, održanim u veljači prošle godine, željeli su poručiti ''Vladi i ministru Viliju Berošu da je vrijeme da isprave grešku koju je 1998. godine napravio ondašnji ministar zdravstva Andrija Hebrang kada je hitnjacima ukinuo beneficirani radni staž i od tada ih stavio u nepovoljan položaj naspram drugih profesionalnih interventnih službi u Republici Hrvatskoj".