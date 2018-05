Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u izjavi novinarima ocijenio je da su "Plenkovićevi dani odbrojeni i da je pitanje dana kada će ga u HDZ-u smijeniti".

Beljak ne očekuje da će javnost od premijera Andreja Plenkovića dobiti odgovore o njegovim saznanjima o aferi Agrokor.

"Mislim da će odgovore morati dati nadležne institucije kada za to dođe vrijeme, a vrijeme će doći uskoro jer vidimo da se grupiraju ljudi koji nisu Plenkovićevi u Vladi, poput Darka Horvata, koji je igrač Tomislava Karamarka i vraća se neka druga ekipa. Mislim da su Plenkovićevi dani odbrojeni, jedino je pitanje kada će ga u HDZ-u smijeniti", istaknuo je Beljak. Misli i da Plenković nije kupio mir u stranci na neko vrijeme, istaknuvši da "on ne može ništa kupiti, drugi kupuju umjesto njega, a on je onaj koji čeka kad će mu ti drugi izbrojati dane".

Kaže i da uskoro novi dužnosnici u Vladi Tomislav Tolušić i Darko Horvat nisu bili njegov izbor. "Nitko nije bio njegov izbor, njemu su drugi slagali liste jer da nisu, ne bi se sada događalo ovo što se događa. To je politika – kako došao, tako otišao, i Plenković će u dogledno vrijeme biti prošlost hrvatske politike", ističe Beljak.

Što se tiče uloge Mosta u aferi Agrokor, Beljaku je "teško reći imaju li i oni dio odgovornosti". "Nisam vidio da su oni u nekim prepiskama, ali sve je moguće jer su bili dio vladajuće većine i od toga ne mogu pobjeći. Oni su ti koji su dva puta doveli HDZ na vlast. Ipak, teško mi je vjerovati da nitko iz Mosta nije ništa znao, mnogi su znali, a jesu li znali svi, ne znam. Riječ je o 'teškom' zakonu i vjerojatno su svi oni koji su bili zainteresirani znali", kazao je.

"Božu Petrova trebate pitati o sastanku na kojem je bio zajedno sa Šavorićem, potvrdio je to, bili su dio vladajuće koalicije. Neki put napravite gluposti u životu od kojih se ne možete oprati. Tako se ni političari ne mogu oprati od stvari koje su znali, a nisu reagirali. Što se tu točno dogodilo, tko je kriv i odgovoran, ne mogu govoriti jer nisam bio na tom sastanku niti sam dio vladajuće koalicije", dodao je.

Upitan za procjenu razvoja događaja u Agrokoru s obzirom na to da se dio dobavljača buni zbog prijedloga nagodbe, Beljak je istaknuo da "nagodba uvijek podrazumijeva dvije strane koje se trebaju usuglasiti, nema tu čistih strana".

"Prijedlog HSS-a bio je da se stvar prepusti tržištu, ali kontrolirano od strane države. Postojeći zakoni bili su dovoljno dobri, trebalo je samo regulirati određene stvari, ali da se dopusti ovakvo zakonsko rješenje koje je omogućilo pojedincima da zarade 500 milijuna kuna, to ne može biti dobro ni za državu, ni za Agrokor, ni za dobavljače, ni za nagodbu, osim za gospodu iz prepiske kojom su vrlo brzo ostvarili američki san u Hrvatskoj. U ovom trenutku doista ne znam hoće li se nagodba postići. To ne ovisi o politici, nego o interesima, vlasnicima i stranim bankama. To je hrvatska politika sve skupa proćerdala", zaključio je Beljak. (Hina)