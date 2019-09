Dok Hrvatska ima ozbiljnih problema sa smećem, a Grad Zagreb ne nudi rješenje za njegovo zbrinjavanje ekipa Dnevnika Nove TV otišla je u Beč, grad s kojim se svi rado uspoređuju. Vrlo brzo smo se uvjerili da se, kad je riječ o otpadu, nemamo s čime uspoređivati.

Pitate li Bečane je li njihov grad najčišći u Europi, od svih ćete dobiti potvrdan odgovor.

"Beč je vrlo, vrlo čist grad. Sve jako dobro funkcionira. To je razlog i zašto smo već sedmi put nominirani za najbolji grad za život na svijetu", kaže Nina iz Beča.

"Gradske službe rade jako dobro. Nemamo razdoblja tijekom ljeta da smeće smrdi. Savršeno je", dodaje Bečanin Joseph.

Bečani kod kuće sortiraju otpad

Beč je jedan od najzelenijih gradova na svijetu, no Bečani na kućnom pragu imaju samo ovakve crne kante za mješani komunalni otpad i kante za papir. Sve ostalo Bečani kod kuće sortiraju u vrećice i nose na jedan od 6500 zelenih otoka.

Nije ni čudo jer kante su u gradu doslovno na svakih 30 metara. Beč je jedan od najzelenijih gradova na svijetu, no Bečani na kućnom pragu imaju samo crne kante za mješani komunalni otpad i kante za papir.

Sve ostalo Bečani kod kuće sortiraju u ovakve vrećice i nose na jedan od 6500 zelenih otoka. Primjerice samo lani, plastike su skupili više od 5300 tona.

"Odvojeno prikupljanje optada u Beču počeli smo prilično rano, u ranim 90-ima. Primjerice, odvojeno smo prikupljali bio otpad, papir i stvari poput tih. To je nešto što ljudi moraju naučiti i naviknuti se na to. No s vremena na vrijeme napravili smo nekoliko promjena kako bismo poboljšali sustav", rekla je Martina Ableidinger iz Grada Beča.

50 eura kazne za bacanje otpadaka na ulicu

Tako se od nedavno staklo odvaja na dva načina. Posebno prozirne boce, posebno zelene i smeđe. Kante za komunalni otpad na ulicama su čipirane, a glomazni se odvozi na 17 reciklažnih dvorišta. Ostavite li stari kauč na cesti, platit ćete i do 2000 eura kazne, a džep će vam olakšati i mnogo manje stvari.

"Ako netko u Beču baci otpad na ulicu, primjerice limenku od pića ili opušak, platit će kaznu od 50 eura.

Komunalni otpad odvozi se jednom do dva puta u tjednu. Računi se formiraju po zapremnini kante i kvadraturi stana. Tročlana obitelj uslugu plaća oko 240 eura na godinu. No može biti sigurna da će otpad biti adekvatno zbrinut. Kamioni ga odvoze u jednu od tri spalionice. Najveća se nalazi u samom središtu grada", kaže Ableidinger .

"Prosječno ovdje stiže 200 do 250 kamiona svakog dana, pet dana u tjednu. Svaki kamion prosječno doveze šest tona otpada. Svakodnevno 1200 tona otpada", rekao je Bernharh Wudy, voditelj spalionice otpada.

Godišnje od 200 do 300 tisuća tona. Proces počinje iskrcavanjem kamiona na jedan od 8 ulaza koji vode do golemog spremnika za otpad.

U unutrašnjosti spalionice, bunker u koji se smješta komunalni otpad toliko je dubok da bi u njega stala tri olimpijska bazena, no ljudi rade toliko otpada da je samo jedan dan dovoljan da se on i napuni.

Smeće pale 24 sata dnevno

"Bunker je prazan u petak ujutro, no poslijepodne mora biti pun jer otpad trebamo za vikend. Otpad prikupljamo samo od ponedjeljka do petka, a palimo ga 24 sata, sedam dana u tjednu", kaže Wudy.

Otpad se spaljuje svakih 10 do 15 minuta. Temperatura vatre - od 850 do 1000 stupnjeva, no energija koja se spaljivajnem dobiva ne izlazi kroz dimnjak i ne proizvodi štetne plinove, već se pametno koristi.

"Možemo proizvesti struje za 120 tisuća domaćinstava. Proizvodnja energije za grijanje u ovom postrojenju dostatna je za prosječno 30.000 do 40.000 domaćinstava i također za Opću bolnicu. To je najveća bolnica u Austriji, čuo sam da je najveća u Europi", govori Wudy.

Nitko se ne buni

I pepeo koji nastaje spaljivanjem ekološki se zbrinjava. Filtriranjem se dobiva više vrsta spojeva, najveći dio miješa se s asfaltom za gradnju autocesta, a majni i ekološki neprihvatljiv dio odlazi u Njemačku.

"Oni to skladište u bivše rudnike soli. Sa sigurnošću ih tamo spremaju jer postoje tehnike kojima se iz ovog vade materijali za kemijsku industriju", objašnjava Wudy.

I tako izgleda kružni sustav zbrinjavanja u praksi. Nitko od građana ne buni se što dva kilometra od centra grada ima spalionicu. Naprotiv, ona je u gradu punom muzeja i povijesti šesta najposjećenija turistička atrakcija. No, pitate li Bečane ima li još mjesta za napredak - ima. Trenutačno su im najveći problemi opušci i pseći izmet. Grad to rješava postavljanjem tisuća kanti i besplatnim vrećicama.