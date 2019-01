Milan Bandić i danas je ponovio kako bez kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti Vlada ne bi mogla funkcionirati, a kamoli donositi proračun.

Rekao je kako zbog obveza neće biti na sastanku koalicijskih partnera, ali da se s premijerom čuje kada treba i da imaju zaista dobar odnos.

Iz USKOK-a, kaže, još nitko nije kontaktirao s njim, ali ako ga budu zvali, odazvat će se.

Zapošljavanje kćeri zastupnika Mađera, koje istražuje i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, za njega, kaže, nije upitno.

"Ja još samo dodajem, poručite im da izvade sve vlade do sada koliko su zaposlile tisuća ljudi i čiji su sinovi i kćeri. Ali neće se to usuditi napraviti, vjerujte mi. Neka to naprave i neka predstave hrvatskoj javnosti. Ja ću biti sretan, ali to neće napraviti. Nemaju oni snage za to", rekao je novinarima Bandić.