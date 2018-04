Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić demantirao je tvrdnje kako se različiti otpad odvozi u istim kamionima Čistoće.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je snimku koju je na Facebooku objavio skupštinski zastupnik Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska, koji tvrdi da se na njoj vidi kako djelatnici Čistoće smeće iz različitih spremnika ubacuju u isti kamion.

Bandić je u svom stilu rekao kako je riječ o lažnim tvrdnjama te sve demantirao.

"Čistoća će to na najbolji način demantirati. Radi se o običnoj laži. Nije im preostalo ništa drugo nego da lažu. Ja bih bio konstruktivan pa bih da sam na mjestu oporbe komentirao greške koje gradonačelnik učini, jer ja nisam ni Bog ni svetac. Ono što je dobro bi pohvalio, a ne insinuirao i lagao. Radi se o beskrupuloznoj laži. Nismo bedasti da molimo ljude da odvajaju, a onda sipamo u isti kamion. Pa nismo se mi dreka napili", kazao je Bandić .

Iz Zagrebačkog Holdinga danas su poručili kako se radi o dvije identične vrste otpada te da nije došlo ni do miješanja otpada

"Pražnjene su plastika i metal i nije došlo do miješanja otpada", kazala je službenica za informiranje holdinga Senka Knežević i dodala kako razmtraju i pravne mogućnosti podsjetivši kako je širenje lažnih i uznemirujućih informacija kazneno djelo.

Nakon objašnjenja Holdinga, Petek je priznao pogrešku kazavši kako se iz kuta iz kojeg je snimljen video, ne vide oznake koje su nad zemljom.

"Mene zanima gdje se odvozi plastika koja je sortirana. Želim znati koje su tvrtke koje imaju ugovor za zbrinjavanje. Postavljao sam dosad brojna pitanja, no nisam dobio odgovor. Ako me Holding tuži, možda ćemo barem doći do nekih odgovora", kazao je Petek u razgovoru za DNEVNIK.hr