Bačić otkrio hoće li kvar bagera produljiti rok za rušenje Vjesnika: "Najprije treba skočiti pa onda reći hop"

Činjenica da se neće raditi pet dana bit će razlog produljenja roka rušenja Vjesnikova nebodera, ali o tome ćemo još razgovarati s izvođačem, rekao je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje ima li nekih novih informacija oko Vjesnika s obzirom na činjenicu da se u nedjelju pokvario bager koji je rušio sjevernu stranu nebodera, Bačić je rekao kako se čeka da stigne rezervni dio za bager iz Nizozemske kako bi se nastavilo s radom.

"Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio i da se onda ponovno može pustiti Slavonska avenija u potpunosti u promet", istaknuo je Bačić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Na novinarsko pitanje hoće li se, obzirom na ovu pauzu, izvođač uspjeti držati rokova i hoće li se Vjesnik ukloniti kako je planirano - do sredine srpnja, ministar je odgovorio da će o tome još razgovarati s izvođačem.

"Svakako da će sada ova činjenica da se praktički neće raditi pet dana, biti razlog produljenja roka, ali u tom poslu na takvim visinama i s takvim opterećenjem mogu se dogoditi ovakve stvari. Ja sam i rekao, kod obilaska Vjesnika neki dan, da najprije treba skočiti pa onda reći hop jer se doista takve nezgode i problemi događaju", poručio je ministar.