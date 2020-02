U moru vijesti da Hrvatska izumire, osmijeh na lice izmamile su majke i medicinsko osoblje zagrebačke bolnice Merkur. Tamo se dogodio pravi baby boom. U samo 24 sata rođeno je čak 15 djece, što je dvostruko više od njihovog dnevnog prosjeka.

Mamin stisak ruke u samo jednom danu u bolnici Merkur osjetilo je čak 15 beba. Među njima je i Nora. "Čula sam čim sam došla da sam deveta po redu od nas ukupno 15. Bilo nas je puno, ali nismo to osjetili svi su bili super prema nama cijelo vrijeme. Primalja se pobirnula za mene. Hvala joj i doktoru, svi su bili stvarno fantastični'', kaže Norina mama Sonja Kralj.

Od jutra je prvi dječji plač slušala primalja Jelena Zovak. Unatoč gužvi u rađaonici, svakoj su majci osigurali važan kontakt kožom na kožu novorođenčeta. "Odmah od jutra kad smo došli vidjeli smo da će biti nesvakidašnji dan. Sve je prošlo u redu, ženice su prošle super, svi su porodi prošli super. Najbitnije je da su žene zadovoljne i da su dječica dobro'', rekla je Jelena Zovak.

Posebna smjena za osoblje bolnice

Večernju smjenu preuzela je njezina kolegica Marinela Burek. U toj noći dočekala je tri nova života. ''Mislim da je ova smjena baš bila posebna. Kćer me pitala: 'Mama, kak to izgledaš?'. Ali sretna i zadovoljna, to je ono najbitnije'', kaže primalja Marinela.

Gotovo svi porodi su bili prirodni, a većini majki to je bilo prvo dijete. Ukupno se u 24 sata rodilo osam djevojčica i sedam dječaka. Impresivna je to brojka kakvu ni dobro uigrano osoblje ne pamti."Nekakav prosjek je šest ili sedam poroda, sve ovisi od dana do dana. Nekad budu dva, a nekad ih bude 15", govori primalja u bolnici Merkur Jelena.

Sve više mama bira Merkur. U prošloj se godini u toj bolnici rodilo 2000 beba. A pune ruke posla stručnjaci na Merkuru imali su i ovog vikenda. Kada bi se barem demografska slika u ovom zagrebačkom rodilištu preslikala i na ostatak Hrvatske.

