Ljetno vrijeme pratit će nas i u nastavku tjedna. Temperatura je ovih dana najčešće bila oko 25 stupnjeva, a najtopliji je bio istok.

U Slavoniji je u ponedjeljak popodne temperatura dosegnula i 27 stupnjeva. More je isto prilično toplo, 20-ak stupnjeva, a ovih 25-26 u zraku razlog su zašto ovih dana dobivamo sve više slika poprilično punih plaža.

Slično, sunčano i daleko iznad prosjeka toplo vrijeme imat ćemo i idućih dana. Jedino bi se u srijedu ponegdje magla mogla nešto duže zadržati pa će temperatura biti u skladu s tim niža.

Promjene nema ni na sinoptičkoj karti - nalazimo se pod utjecajem prostrane anticiklone uz koju nam sunca neće nedostajati.

Ujutro će tako na Jadranu prevladavati sunčano, a na kopnu će u početku biti magle, uglavnom u kotlinama i uz rijeke. Zatim će i na kopnu doći do razvedravanja. Puhat će slab vjetar ili ga uopće neće biti, a situacija je to koja će i ponegdje na sjevernom Jadranu donijeti maglu. Na spomenutu maglu se ponajviše mora pripremiti zapadna obala Istre. Jutarnja temperatura će biti od 7 stupnjeva u Lici pa do 12 stupnjeva u ostatku unutrašnjosti te između 14 i 18 stupnjeva uz obalu.

Nastavak dana u središnjim predjelima ostaje sunčan, vjetra neće biti, a temperatura i dalje visoka za doba godine u kojem se nalazimo - od 23 do 25 stupnjeva.

Isto je i na istoku. Čeka nas i tamo sunčano i toplo, čak i malo toplije nego na zapadu - do 26 stupnjeva. Takvo sunčano i toplo vrijeme i danas će pozitivno utjecati na nas i naše raspoloženje.

Sunčano će prevladavati i na sjevernom Jadranu, isto tako i u gorju. Puhat će slab vjetar, a temperatura će posvuda biti iznad 20 stupnjeva - u gorju do 23, a na moru do 25. Bit će mala razlika u maksimalnoj temperaturi u gorskim i priobalnim predjelima.



Sunčano i vedro i u Dalmaciji. Vjetar slab, tek rijetko i umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura do 27 stupnjeva. Uz ovakva obilježja vremena i relativno toplo more, i danas će sigurno biti kupača na plažama.



Do kraja tjedna na kopnu ostaje sunčano vrijeme. Ujutro će biti magle, u srijedu će se ona ponegdje i dulje zadržavati pa će temperatura u tim mjestima biti nešto niža, ali ukupno će u većini predjela biti dosta sunca i prilično toplo.



U srijedu bi na Jadranu trebalo biti sunčano i bez nekog znatnijeg vjetra. Zbog nedostatka vjetra bi i ovdje moglo biti magle. Ostatak tjedna sunčan i topao.



Dakle, neke znatnije promjene nema na vidiku . Uživajte u suncu i toplini te boravite u prirodi koliko god možete.

