Babe Nakurnjače postale su simbol Like. Tradiciju čuvaju kao zmija noge, a popularne su sve do Japana. No, osim nakurnjaka, pletu džempere, coklje, čarape i još mnogo toga. Ličanin im je najveća veličina, a ne smeta im ni lička zima.

Ličko Petrovo selo, mjesto sa svega stotinjak stanovnika i izvan granica Lijepe Naše, proslavio je jedan neobičan suvenir. Kreativne bake pletu ga od domaće vune, a za njim su interes pokazali i Japanci.

''Možda sam imala 13 godina, odmah sam morala i presti i plesti i svašta'', otkrila je Božica Leka iz Ličkog Petrovog Sela.

Ni 70 godina poslije, vunu baka Božica ne ispušta iz ruke. Ali, jedan drugi proizvod lansirao ih je među zvijezde.

''Joooj, svašta, čarape, coklje, džemperi. Ovo je nakurnjak! Napunimo ga sa vunom da bi dobili volumen'', objašnjava Božica.

Mi smo poznate više kao babe nakurnjače! Tako nas zovu jer to radimo, kroz smijeh govori Anka Olga Prica, Ličko Petrovo Selo.

Pletu nakurnjake, baš kao što se plelo nekoć. Bio je ovo obavezni dio miraza koji je nevjesta donosila u suprugovu kuću. Dosad su ih napravile više od tisuću, a zbog ovoga suvenira za Liku su doznali i u zemlji izlazećeg Sunca. Došla je grupa Japanaca u kombiju i mahala s ovim časopisom u ruci i prva osoba na koju su naletjeli je bila Manda.

''Pa prepoznali me po sliki. Japanci? Da. Ja sam vidjela svoju sliku odmah", prepričava Manda Luketić iz Ličkog Petrovog Sela.

Ove kreativne bake u svom hobiju vidjele su priliku i za zaradu. A na marketingu im mogu pozavidjeti mnogi.

''Da imamo X, XL, XXL i Ličanin je najveća veličina'', objasnila je Sonja Leka, predsjednica udruge Tara.

''Mi smo uzeli kao Ličanin da bude nam mjera ovaj mlinac za kavu, tu smo negdje to odredili da bude nam mjera'', rekla je Olga Prica.

Odredile su i tradiciju čuvati od zaborava. I ne sjediti skrštenih ruku.

Osnovale smo udrugu s jednim ciljem, da se žene ekonomski osnaže, govori Sonja.

Ne smeta im ni lička zima. Vrijeme krate pletući, uz vatru i pokoju rakijicu. Iako, priznaju, u početku nije bilo lako.

''Najprije smo to skrivali, al' pošto smo sad babe ostale same, sad slobodno pletemo, nitko nam ništa ne smeta'', komentira Anka.

