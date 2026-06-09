Na zebri usmrtila pješakinju pa pobjegla: Podignuta optužnica protiv vozačice

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 69-godišnje žene zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom i nepružanja pomoći.

Prema optužnici, nesreća se dogodila 21. studenoga prošle godine na području Splitsko-dalmatinske županije. Tereti se da tijekom vožnje nije obratila pozornost na pješake na kolniku te je automobilom udarila ženu koja je prelazila cestu na obilježenom pješačkom prijelazu.

Od siline udara pješakinja je zadobila teške ozljede te je ubrzo preminula na mjestu nesreće.

No tu nije bio kraj. Državno odvjetništvo navodi kako se vozačica nakon nesreće nije zaustavila kako bi pružila pomoć unesrećenoj ženi niti je pozvala hitne službe, već je napustila mjesto događaja.

Uz podizanje optužnice, tužiteljstvo je predložilo da joj se produlji ranije određena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, javlja DORH.