Austrijski i njemački mediji raspisali su se o cijenama parkinga u Dubrovniku, a posebno ih je šokirala cijena dnevne karte parkinga oko stare gradske jezgre, koja iznosi 200 eura. Svi koji u ljetnim mjesecima putuju u grad Igre prijestolja sada pri odabiru parkirnog mjesta moraju posebno obratiti pozornost na cijene, upozoravaju svoje građane austrijski Heute i njemački Merkur.

Od 1. svibnja znatno su porasle cijene parkinga u gradu Dubrovniku, pa će one koji se u istraživanje grada odluče krenuti automobilom to koštati između 17 i 200 eura, piše austrijski Heute, a prenosi Fenix-magazin.de.

Dnevna karta u nultoj parking zoni, u blizini starog grada košta nevjerojatnih 199,10 eura. No svi kojima je taj iznos prevelik imaju i druge mogućnosti jer on vrijedi samo za jednu zonu parkiranja, i to samo u sezoni. Parkiranje u 2. zoni posjetitelje dnevno košta 132,70 eura, a najpovoljnije je parkirati malo dalje od Starog grada, u 3. zoni. Za dnevnu parkirališnu kartu tamo će biti potrebno platiti 17,30 eura.

Turiste koji odluče posjetiti Dubrovnik zimi razveselit će da je parkiranje tada znatno jeftinije. No važno je istaknuti, piše Fenix-magazine.de da je Dubrovnik prvenstveno aviodestinacija i da oni koji dolaze automobilom moraju očekivati visoke cijene s obzirom na zamljopisni položaj Dubrovnika i nedostatak parkirališnih mjesta.

Masovni turizam

Budući da se Dubrovnik bori protiv masovnog turizma, pretpostavlja se da će se povećanje cijena nastaviti jer u grad od 42.000 stanovnika svake godine pristiže sve više turista. Dubrovnik je već postrožio propise za kruzere, pa je propisano da samo dva kruzera smiju pristati u tom gradu na jugu Hrvatske u isto vrijeme te da u gradu moraju ostati najmanje osam sati.