Senzacija na istoku Hrvatske: "U to vrijeme bio je to čisti strah i užas"

Vampiri su mit, ali u srednjem je vijeku strah od njih bio stvaran, a njegovi su tragovi vidljivi i danas na arheološkom nalazištu u Pakracu.

"Mi danas to romantičarski prikazujemo, ali u to vrijeme bio je to čisti strah i užas od nepoznatog, ovdje se to prikazuje kao čudovište ili biće koje se vraća iz mrtvih i nanosilo je štetu živima te je onda srednjovjekovni čovjek iz straha da bi se obranio koristio različite ritualne prakse da spriječi, pod navodnicima, vraćanje tih mrtvih među žive", objasnio je Krešimir Vacek, voditelj arheološkog istraživanja.

Arheologe sve upućuje na antivampirske rituale zbog neobičnog načina pokopa. Od njih 170 pronađenih jedan muškarac pokopan je potrbuške.

Arheološko otkriće u Pakracu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Arheološko otkriće u Pakracu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

“Svi pokojnici gledaju prema istoku vjerujući da će se Krist vratiti s istoka i da će svi koji ga ugledaju ponovno ustati, oživjeti i ići na posljednji sud kako kaže Biblija. Međutim, kada vidimo u arheologiji da je namjerno osoba pokopana drugačije kad mu je tijelo prije ili nakon pokopa uništeno onda govorimo o ritualima koji nisu spojivi s kršćanstvom", rekla je Vacek.

Osim muškarca, pronađena je i žena stara između 35 i 45 godina. Ona je pokopana sa životinjskom glavom. Pitanje je zašto su baš oni pokopani drugačije od ostalih.

“Takvi ljudi su bili mlađi ljudi koji su poginuli u nekim nesrećama, koji su vezali neke nesreće za njih koji su umrli od bolesti", nadodao je Vacek.

Arheološko otkriće u Pakracu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Arheološko otkriće u Pakracu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ono što je nekad plašilo ljude, danas okuplja one željne znanja. Među njima je i Karlo, koji je na iskopavanjima već treću godinu.

“Zanimljivo mi je, volim efekt taj neko iznenađenje, što se može nešto zanimljivo naći, uvijek bude nešto novo i zanimljivo što još nisam vidio ili znao i naučim, dosta toga sam naučio u ove tri godine. Od malena sam tu i nisam uopće znao da se ovo nalazi ovdje i da postoje ovakve stvari i sve što sam više tu čujem priče na drugim mjestima ima toliko povijesti za koju nitko ne zna, jako je dragocjena i lijepo ju je čuti", rekao je Karlo Mlinarić, student računalstva.

Arheološko otkriće u Pakracu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Već devet godina na ovom mjestu arheolozi donose dio po dio priče o ljudima iz 13. stoljeća. Ovo je zadnja godina za istraživanje ovog nalazišta u Pakracu, mjestu punom senzacionalnih otkrića.