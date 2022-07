Nakon dugog iščekivanja Vlada je konačno objavila smjernice kako štedjeti energiju i izazvala brojne reakcije što građana, što sindikata, što poslodavaca. Da apsurd bude veći, u Hrvatskoj se gotovo polovica kućanstava grije na drva.

Ove zime grijanje spustite na 21 stupanj, a ljeti se hladite na 25. Preciznije, u hodniku bi temperatura trebala biti od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, u spavaćoj sobi 18, u radnoj između 18 i 21 stupanj, u dnevnom boravku od 20 do 23 a u kupaonici od 23 do 25 stupnjeva.

"Netko tko može na takav način iskontrolirati, to će napraviti. No, poruka je da se racionalno koristi energija", rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović.

"Mi ćemo se svega pridžavati. Najbolje da sad ovo što preporučujemo da se toga ne pridržavamo", rekao je premijer Andrej Plenković.

Mladen Tonković nema takvih problema jer se kao i polovica kućanstava u Hrvatskoj grije na drva. Njega brine cijena drva.

"Nema rasipvanja drva. Treba ložiti polako, bez provjetravanja. I samo malo iz jutra treba provjetrit kuću i gotovo. Nema bezveze trpanja u šparet", rekao je za Dnevnik Nove TV Mladen Tonković iz Savice kod Otočca.

Osim grijanja i hlađenja preporuča se korištenje led žarulje. Ali i da gasite svjetla po stanu.

"Smjernice se odnose i na korištenje kućanskih uređaja. Treba ih isključiti skroz iz napajanja jer troše i kad su na napajanju, a nisu upaljeni", poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović.

A kako Mladen štedi energiju? "Treba smanjiti aparate koji troše puno struje. Peglu i perilicu treba uvijek upotrebljavati u noćnim satima kada je struja jeftinija", rekao je Mladen ekipi Dnevnika Nove TV.

Sve je to, tvrde sindikati, i radnicima već odavno poznato.

"Ove smjernice koje smo čuli, ako bi sada prenijeli to na 750 000 radnika koji primaju medijalnu plaću od 6400 kuna, onda je to povreda zdravog razuma. Reći radnicima da bi trebali štedjeti, pa mi to činimo godinama", rekao je Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Poslodavce brine nešto drugo. U smjernicama piše da bi trebali štedjeti tako da smanje ili potpuno zaustave proizvodnju u industriji.

"Poduzeća ako ne proizvode ili ako proizvode u smanjenom kapacitetu onda im sigurno ne treba onaj broj radnika kakav bi im trebao u normalnim okolnostima. Nedostaje nam pojašnjenje što i kako", kazala je glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca Iva Tomić za Dnevnik Nove TV.

S obzirom da je riječ o preporukama pitanje je hoće li se uopće štedjeti.

"To će sve biti osobni odabir potrošača, svakog građanina. Ljudi će se ponašati na temelju toga kakav im je novčanik. Ako budu mogli platiti veće račune, onda će se bolje hladiti i na zimu bolje grijati", rekao je MOST-ov saborski zastupnik Nikola Grmoja.

"Koncept solidarnosti je vrlo upitan. Ja ne vjerujem da će građani Hrvatske solidarno štedjeti", rekao je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

I poruka za kraj. "Ono gdje se može hodati treba hodati, više se oslanjati na javni prijevoz i koristiti bicikl kada se može koristiti", zaključio je ministar gospodarstva Davor Filipović.

Tako bi i prizori prometnopolitičke rasipnosti mogli biti zadnji, budu li se nakon godišnjih odmora počeli držati vlastitih smjernica.

