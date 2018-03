Nakon priloga o potencijalnom zatvaranju medicinskog laboratorija u Pločama u kojem radi osoba koja ima diplomu za taj posao, ali joj se ne priznaje, na sličan problem ukazuju i studenti Medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Studiraju, a već sad znaju da im diploma, ne promijenili se zakon, neće biti ulaznica za posao.

"Za godinu i par mjeseci trebam završiti, a ja ne znam što me čeka. Zapravo, pretpostavljam da me čeka Europa", govori studentica Martina.

A završili su priznati fakultet. Problem je nastao zato što je prije pet godina postojao samo preddiplomski studij laboratorijske dijagnostike i kao takav unesen je u Zakon o djelatnosti u zdravstvu. U međuvremenu su otvoreni diplomski studiji u Osijeku i Rijeci, a to nije navedeno u Zakonu.

"Nadležno ministarstvo uporno tvrdi da mi kao takvi nismo prepoznati. Itekako smo mi prepoznati. Naše kolege u Sloveniji, Milanu i Njemačkoj rade taj posao za koji su se obrazovali i objeručke ih prihvaćaju", govori student Petar.

Zbog neizmijenjenog zakona Matea nije mogla odraditi pripravništvo. Iako je imala priliku.

"Sad možemo raditi staž sa nižom razinom obrazovanja. Zapravo ono, zakinuti smo za to pripravništvo i to me najviše ljuti", govori diplomirana inženjerka medicinsko laboratorijske dijagnostike, Matea Rebrina.

Bez staža, nema ni licence. A bez licence nema posla.

"Nas tjeraju van. Mislim da je ministar to zapravo i preporučio, idite van to vam jedino preostaje", govori Martina.

U ministarstvu obrazovanja kažu - evidentno je da su studijski programi doneseni bez provjere potreba i propisa.

Zašto se zakon jednostavno ne izmijeni, poslali smo upit Ministarstvu zdravstva, zvali i ministra koji se danas na naš poziv nije javljao. Kako stvari stoje, država će radije otjerati mlade van, ostaviti Ploče bez laboratorija, ljude bez posla nego izmijeniti zakon.

