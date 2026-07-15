Objavljena konačna lista za jeftine stanove: Pogledajte tko je prošao, a tko je odbijen

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je Konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili na Program priuštivog najma, a nakon odabira nekretnine slijedi sklapanje ugovora i useljenje, priopćeno je u srijedu iz APN-a.

Konačna lista objavljena je nakon što su obrađeni svi prigovori, njih ukupno 98, od kojih je 76 odbijeno, a 22 su prigovora usvojena, od toga četiri djelomično.

Nakon obrade svih zaprimljenih prigovora u APN-u ističu da je od ukupno 1315 prijava odobreno njih 1103, 195 je odbijeno, a 17 prijavljenih je u međuvremenu odustalo od Programa priuštivog najma.

Ovdje možete pogledati listu odobrenih najmoprimaca.

U sljedećem tjednu očekuje se početak procesa spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. Prema Programu, najmoprimcu će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju je odabrao ako u njoj postoje dostupne nekretnine, ističu u APN-u.

Za jednu osobu odgovarajuće je 35 kvadrata

Kada je riječ o površini stana, za jednu osobu odgovarajućim se smatra 35 četvornih metara, a za svakog sljedećeg člana uže obitelji dodatnih 10 četvornih metara. Ako postoji više nekretnina koje zadovoljavaju kriterije, najmoprimcu će se ponuditi ona najbliža mjestu prebivališta.

Ovdje možete pogledati listu odbijenih najmoprimaca.

Nakon odabira nekretnine APN će dogovoriti sklapanje ugovora, a onda slijedi i useljenje. U Program priuštivog najma u ovome trenutku uključene su 282 nekretnine privatnih vlasnika.

Najamnina ne smije prijeći 30 posto prihoda

Najmoprimci koji uđu u Program plaćat će priuštivu najamninu, pri čemu zbroj najamnine i režije ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Primjerice, samac kojem bude dodijeljena nekretnina od 41 četvornih metara, a ima mjesečne prihode od 1200 eura, plaćat će najamninu 257,50 eura na mjesec. S druge strane, peteročlana obitelj koja ima mjesečne prihode u visini od 2300 eura i dobiva stan ili kuću od 84 kvadratnih metara, za nju će plaćati 480 eura na mjesec, ističu u APN-u.

Ovdje možete pogledati listu onih koji su odustali.

Vlasnicima nekretnina prilikom sklapanja ugovora bit će isplaćeno 60 posto višegodišnjeg najma, dok će ostatak biti isplaćen nakon isteka polovice ugovornog razdoblja. Vlasnici mogu svoju nekretninu dati APN-u na upravljanje na razdoblje od tri do deset godina.

U APN-u ističu i da izračuni za najmoprimce vrijede za nekretnine neovisno o njihovim lokacijama ili dijelovima gradova, dok će vlasnicima biti isplaćeni iznosi ovisno o medijalnim cijenama utvrđenim za određene jedinice lokalne samouprave, odnosno u Gradu Zagrebu za pojedine katastarske općine.

U programu su i obnovljeni državni stanovi

Nekretnine koje u ovom krugu javnog poziva ostanu eventualno neuseljene bit će i dalje u katalogu nekretnina, a najmoprimci za koje neće biti dostupnih nekretnina u ovom krugu javnog poziva ostat će na listi do sljedećeg kruga javnog poziva.

Osim privatnih nekretnina, u Programu priuštivog najma je i osam obnovljenih državnih stanova – pet u Puli i tri u Zadru.

U APN-u podsjećaju da Državne nekretnine trenutačno provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma.

Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, a najveći broj njih je u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova.