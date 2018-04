Borba se nastavlja, poručio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin, koji je u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) u subotu organizirao komemoraciju u Jasenovcu u znak sjećanja na žrtve tamošnjeg ustaškog logora, istaknuvši kako im je dužnost nastaviti borbu za demokratsku, civiliziranu, tolerantnu, europsku i antifašističku Hrvatsku.

Franjo Habulin je u govoru pred okupljenima, među kojima je bio i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić (SDP), upozorio kako sustav danas mladima u najboljem slučaju nudi nepotpunu, a u najgorem potpuno iskrivljenu i falsificiranu sliku povijesti II. svjetskog rata na ovim prostorima.

Odnosi se to, dodao je, na teze da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav, pa to priče da je ustaški poglavnik Ante Pavelić bio prisiljen fašistima ustupiti najveći dio obale i otoka, pa sve do monstruozne priče da je NDH prakticirala rasnu diskriminaciju i antisemitizam samo zato što su to od nje tražili nacisti.

"Laž do laži! Dok se te laži ponavljaju i to sve glasnije, mi smo obvezni ponavljati istinu. Možda se to zaista danas u nesretno podijeljenoj Hrvatskoj čini uzaludno, ali na dugi rok nije, baš kao što su u II. svjetskom ratu antifašistički borci na čelu s maršalom Titom trijumfirali u borbi protiv nacifašizma i svih koji su ga podupirali. Taj trijumf antifašizma dio je povijesti koji se ne može krivotvoriti i iskrivljavati, ona će ostati ono što je - ostat će istina", naglasio je Habulin.

Hrvatska je danas opet tragično podijeljena

Upozorio je kako je Hrvatska danas opet "tragično podijeljena", i to "zato što kroz zadnja gotovo tri desetljeća radikalna otvoreno proustaška desnica nameće pogled na prošlost koji naprosto ne odgovara onome što se dogodilo, želi nas prisiliti da prihvatimo laž umjesto istine",

Sa žaljenjem je ustvrdio kako se aktualna hrvatska vlast tom prividu povijesnog revizionizma ne odupire, "u najmanju ruku ne onoliko koliko bi trebala". "Preplavljeni smo lažima, falsifikatima, poluistinama, predrasudama i nacionalno obojenim stereotipima", rekao je Habulin. Upozorio je kako se onoga što piše u preambuli Ustava RH, da je suvremena Hrvatska izgrađena i na temeljima antifašizma, vlasti sjete tek na datume poput današnjeg ili Dana pobjede nad fašizmom te osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda

"Ne želimo sudjelovati u takvom selektivnom pristupu povijesti, niti polariziranju na najgori mogući način, podilaženjem onima za koje je zločinačka ustaška tvorevina danas ova Hrvatska država u koju se treba zaklinjati", poručio je te najavio kako antifašisti u službenoj državnoj komemoraciji neće sudjelovati sve dok vlasti jednom za svagda ne zauzmu jasno, decidirano i nepromjenjivo stajalište prema nacizmu, fašizmu, ustaštvu te njihovim današnjim poklonicima.

Pupovac: Nikakva iznimka ne bi trebala važiti za pozdrav "za dom spremni"

Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, rekao je da bi se u Jasenovcu trebalo u tišini pokloniti onima koji su na tom mjestu ubijeni na najzvjerskiji način, no da ima obavezu govoriti zbog onih koji bi trebali šutjeti i imati pognutu glavu.

"Ali ima nešto gore od toga, jer zvijeri kad ubijaju nemaju ideju kojom su bili vođeni oni koji su stvarali ovaj i druge logore, a to je ideja države u kojoj za druge i drugačije nema i ne može biti mjesta, osim pod zemljom, u vodi i u dimu. Neka je prokleta takva ideja", rekao je Pupovac.

Dodao je da još uvijek čekaju one koji bi o tome trebali reći neku riječ, a nisu je rekli. "Može li takva ideja i takva država biti od Boga? Bili kršćani, židovi, muslimani ili neka četvrta vjera. Sve što znam o tome, odgovor bi trebao biti "ne". "Ali mi tog odgovora – ne obnovi ustaštva u Hrvatskoj i negiranju zločina koji su počinjeni – još uvijek nemamo od onih koji bi ga trebali reći", poručio je Pupovac, dodajući da žali što nisu uspjeli dogovoriti zajedničku komemoraciju iako je zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću na "nekoliko razgovora" koje su vodili kako bi to dogovorili.

"Ali nismo uspjeli. Nismo uspjeli naći načina kako da maknemo ploču „za dom spremni“ koja je postavljena na svega 15-20 kilometara od ovog mjesta. Koliko nas smeta ta ploča s tim pozdravom za koju nigdje u Hrvatskoj ne bi trebalo biti mjesta i nikakva moguća iznimka ne bi trebala važiti za pozdrav „za dom spremni“.

Ne spominje borce protiv zločinačkog, kvislinškog i genocidnog režima kakav je bio ustaški režim, ali se spominje one koji su našli slobodu na nekom drugom mjestu. Eto u kakvom vremenu slobode živimo", kaže Pupovac.

Rekao je da očekuje da u ovoj godini, zajedno sa svim mogućim partnerima, učine da pitanje ustaškog pozdrava „za dom spremni“, negiranja i svjesnog zaboravljanja zločina ustaškog režima i okupacijskih snaga, ne bude manje važno nego, na primjer, pitanje Istanbulske konvencije.

"Kada bismo vidjeli tu društvenu energiju, Crkvu, stranke i udruženja, koja bi se s toliko strasti i energije borila za očuvanje vrijednosti sjećanja na strahote koje su ovdje napravljene, a protiv karaktera toga režima, mogli bismo komotno ovdje doći u šutnji", poručio je Pupovac.



Radin: Želim vjerovati da će svaki simbol zločinačkog ustaškog režima nestati iz Hrvatske za sva vremena

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin zbog zdravstvenih tegoba nije nazočio komemoraciji, ali je uputio pismenu poruku u kojoj je izrazio uvjerenje da će ovaj skup još jednom skrenuti pozornost javnosti na strahovite žrtve stradanja koje su pripadnici srpskog, židovskog, romskog, hrvatskog i drugih naroda podnijeli tijekom režima NDH, samo zato što su bili drukčije nacionalnosti, vjeroispovjesti, rase ili političkog uvjerenja.

"Također, želim vjerovati da će svaki simbol zločinačkog ustaškog režima nestati iz Hrvtske za sva vremena", poručio je Radin.

Prije početka komemoracije, njezini sudionici su pred spomenik Kameni cvijet položili cvijeće i zapalili svijeće.

Inače, službena državna komemoracija u Jasenovcu održat će se u nedjelju. (Hina, S.Ve.)