ANKETA Žestoko se posvađali, pljušte uvrede: Tko je u pravu – Plenković ili Milanović?

Sudjelovanje pripadnika Počasno-zaštitne bojne na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana pada Bastilje najnoviji je u dugom nizu sukoba državnog vrha.

I dok premijer Andrej Plenković smatra da bi hrvatski vojnici trebali sudjelovati na vojnoj paradi, tome se žestoko usprotivio predsjednik Zoran Milanović. Javna prepucavanja trajala su nekoliko dana, u sukob uvukla i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, a nastavila se i na sjednici Vlade.

"Izolirani mrgud", "Plenković prijeti mlohavom motkom", "predsjednik već petu ili šestu godinu pjeva neke ruske pjesmice", "lijenčina koja očito nema što raditi", "neka na sastanak zove Vučića", "neka pokrene postupak mog opoziva".... To su samo neke u nizu uvreda koje su obojica izgovorila jedan o drugome.

U anketi vas pitamo što mislite, je li u pravu Zoran Milanović ili Andrej Plenković?