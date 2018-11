Gost Dnevnika Nove TV, Anica Prašnjak iz sidikata medicinskih tehničara, komentirala je manjak medicinskog osoblja u Hrvatskoj, mogućnost uvoza radne snage iz Ukrajine i ponudu povećanja plaće od 3 posto.

Recite nam koliko je 3% u novcu za jednu medicinsku sestru s 30 godina staža, realno povećanje plaće?

Realno povećanje plaće za jednu medicinsku sestru, ako gledamo da bi ta medicinska sestra imala 5000 kn plaću, bi iznosilo bruto 150 ili 180 kn, ovisi u kojem je koeficijentu, što bi neto iznosilo oko 110 kn. Smatram da je to neprihvatljiva cifra za današnje vrijeme.

S kojim iznosom i kojim uvjetima bi sindikati bili zadovoljni?

Mi smo iskazali svoje želje. Svoje zadovoljstvo bismo iskazali da su nam ponudili barem šest posto, u odnosu na naša traženja. Na žalost nismo uspjeli dogovoriti ni tih 6 posto, već evo samo ovih mizernih tri posto koje nam je Vlada ponudila.

Bi li to spriječilo odlazak sestara u inozemstvo?

Možda bi dalo nadu medicinskim sestrama da naša Vlada ipak čini nešto za nas, podići nam plaće u odnosu na one u EU. Mi znamo da ne možemo imati plaće kao u EU, kao u razvijenim zemaljama kao što su Njemačka ili Engleska, ali mislim da bi se time pokazao jedan korak naprijed da pokušamo našim ljudima reći da smo spremni učiniti više, dati više u odnosu na ono što možemo.

Kolike su plaće medicinskih sestara u Njemačkoj?

One su graduirane, od pomoćnih do visokih sestara. Ovisi od ustanove do ustanove, od pokrajine do pokrajine. No plaće se većinom kreću od 2 do 5 tisuće eura.

Koliko zapravo tehničara nedostaje u zdravstvu?

U ovom trenutku nedostaje negdje ok 10000 medicinskih sestara, od 8000 do 12000. U ovom trenutku na 100.000 stanovnika radi oko 670 sestara, dok u EU radi oko 900. Mi bismo s obzriom na to trebali odmah zaposliti oko 10000 sestara. Na tržištu ih nažalost nema.

Je li rješenje uvoz radne snage iz Ukrajine ili nekih drugih zemalja?

Ne znam što bih rekla, podijeljena sam mišljenja. Nisam sklona ni uvezu ni izvozu. U ovom trenutku samo na našem KBC nedostaje 300 sestara, u Dubrovniku i Puli isto nedostaje. Situacija je alarmantna, a mi na to upozoravamo niz godina. Ne bih htjela da netko stvori dojam da mi razvijamo histeriju, ali situacija je dovedena do ruba izdržljivosti medicinskim sestrama na terenu i zdravstvenim ustanovama.

Spomenuli ste i štrajk, ako do njega dođe, kada će se on dogoditi?

Mi to moramo dogovoriti zajedno sa svim sindikatima javnih službi koji su u pregovorima za temeljni kolektivni ugovor i nakon razgovora svih zajedno ćemo se dogovoriti i to ćemo na vrijeme najaviti.

