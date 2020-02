Na Novoj TV traju posljednje pripreme za skoru inauguraciju izabranog predsjednika Zorana Milanovića koja će se održati 18. veljače.

Specijalnu emisiju 'Inauguracija' i prijenos odradit će jake uredničke i reporterske snage Nove TV. Razgovarali smo s reporterom Dnevnika Nove TV Andrijom Jarkom, koji se osvrnuo na sigurnosni aspekt inauguracije.

Sigurnost na inauguracijama iznimno je važna budući da se radi o političkom top događaju s viskom uzvanicima. Hoće li Pantovčak na dan inauguracije biti najsigurnije i najčuvanije mjesto?

Nedvojbeno je da će se svi sigurnosni elementi u utorak skoncentrirati na Pantovčak, s obzirom na važnost događaja i ljude koji će biti tamo. Bez obzira na to što će inauguracija Zorana Milanovića biti specifična po tome što će biti najmanje uzvanika otkad inauguriramo, sigurno se ništa neće prepustiti slučaju. To je i jedan od dodatnih izazova za pratiti ovakav događaj.

Kako se određuje gdje tko sjedi na inauguraciji? Vjerojatno bi svi htjeli biti u prvom redu…

Predsjednikova obitelj, supruga i djeca te premijer i uži kabinet Vlade. To bi po svim standardima trebao biti prvi red. Da, vjerojatno bi bilo najbolje da prvi red bude i jedini red na inauguraciji. Tada bi svi bili zadovoljni. Jer , nije svim uzvanicima najbitnije sve vidjeti izbliza, bitno je i biti viđen. Jer upravo to - tko je bio, pored koga je sjedio i što je odjenuo teme su koje se preliju na terase kafića u komentarima građana. Koliko god protokolarna bila, predsjednička inauguracija važan je događaj za cijelu zemlju – tradicija koju ne treba mijenjati.

Ove godine inauguracija će umjesto na Gornjem gradu biti u Uredu predsjednika, koliko će to olakšati posao protokolu i svima koji se brinu za sigurnost?

Predsjednički ured je strogo čuvan i ograđen prostor. Samim tim puno je lakše organizirati inauguraciju nego na Markovom trgu. Te promjene koje uvodi novi predsjednik već prilikom stupanja na dužnost izazov su svima. I protokolu koji će imati manje posla jer dolazi manje od četrdeset ljudi, i sigurnosnim službama jer će morati čuvati manji prostor, ali sam siguran da će biti vrlo skoncentrirani jer nikad ništa nije krenulo kako ne treba pa neće ni sad.

Sjećaš li se nekih zanimljivosti s prošlih inauguracija?

Uvijek je neko posebno zadovoljstvo pratiti ovakve događaje – biti blizu, udahnuti atmosferu i prenijeti ju našim gledateljima. Pojavi se poseban adrenalin u tim trenucima. Meni je ovo četvrta inauguracija koju pratim i, kao što znamo, bit će drugačija. No, o tim zanimljivostima ćemo za koju godinu ili desetljeće. Što se tiče dosadašnjih, za vrijeme ceremonije skoncentriran sam na praćenje, prijenos i sve što se zbiva , a kasnije mi je zanimljivo slušati što se priča – tko je s kim došao, komentirao ispod glasa i kako je to izgledalo preko ekrana. To su počesto dvije potpuno različite percerpcije.

Inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače u 12 sati