Andrija Jarak prati 30. obljetnicu osnutka HDZ-a Dubrava. Tamo su Miro Kovač i Andrej Plenković koji tijekom dana nisu birali riječi jedan o drugome. Početak borbe za vrh HDZ-a počeo je žestoko.

HDZ je žestoko započeo dan međusobnim optužbama. Ipak, Andrej Plenković i Miro Kovač dan završavaju zajedno u zagrebačkoj Dubravi, koja se smatra utvrdom HDZ-a.

Njihov susret pratio je i analizirao reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

"Bilo je puno kurtoazije, pozdravili se jesu. Najprije su došli Miro Kovač i Davor Ivo Stier, a potom i Andrej Plenković. To je bio, onako, jedan politički pozdrav, kimanje glavom, pružena ruka jer je potpuno jasno da je ova današnja prva runda agresivnija i življa od svih očekivanja. I sinoćnje gostovanjeMilijana Brkića uistinu je skinulo rukavice u HDZ-u. Brkić je sinoć dosta diplomatski govorio o stvaranju kulta ličnosti u HDZ-u, a Miro Kovač je danas otišao korak dalje i spominjao faraone i Josipa Broza Tita. Andrej Plenković danas uzvraća kako se on kandidirao samo radi svog ega", rekao je Jarak i dodao da se vade se stare arhivske izjave, tko je što govorio, poglavito o Istanbulskoj konvenciji.

Plenković proziva Kovača, on to demantira.

"Danas je pred novinarima s papira citirao što je govorio na toj konferenciji za novinare. Potpuno je jasno da se ne biraju sredstva. Nama koji pratimo HDZ godinama i desetljećima jasno je da su se stvorila dva velika tabora jer su odvojeno došli. Vide se ljudi koji otvoreno podržavaju Miru Kovača, Davora Ivu Stiera i Ivana Penavu, a s druge strane su oni koji podržavaju Andreja Plenkovića", primijetio je Jarak i nastavio:

"Obo što me iznenađuje jest da je HDZ u Dubravi, popularnom zagrebačkom kvartu koji je tradicionalno sklono HDZ-u, odabrao tako malu dvoranu za sastanak, samo 108 sjedećih mjesta je u dvorani, a barem dva puta više ljudi je ostalo izvan same te dvorane. Nije mi jasno čemu to, koji je motiv toga, jer je HDZ poznat po tome i vodi računa o tom vizualnom izričaju, voli nazivati svoje skupove velebnim i da na njih dođe nekoliko stotina ljudi. Plenković i Kovač su se pozdravili kurtoazno na samom početku, no sasvim je jasno da su u HDZ-u skinute rukavice i da se apsolutno neće birati sredstva u ovoj političkoj borbi, osobito u ovoj borbi za predsjednika stranke – već prvi dan to pokazuje. Stalno se povlače arhivske izjave što je tko rekao, tko je bio za koaliciju sa HNS-om, tko je bio protiv. Bit će zanimljivo čuti što će reći ovdje, nakon što završi obilježavanje obljetnice 30 godina HDZ-a u Dubravi", zaključio je Jarak.

