Mjesto gdje je smrtno stradalo petero ljudi, popodne je obišao i premijer. Nakon što je izjave davao i u Petrinji i u Glini, u Majskim Poljanama Andrej Plenković je slušao jednog čovjeka. Ivo Tomić u potresu je ostao bez brata i nećaka.

"Vidio sam čovjeka, podijelio je novac, novčanice od 1000 kuna. Bez da ispituje, bez potvrda. Nije se identificirao. Ovo je šaroliko selo, ima različitih ljudi i po mentalitetu i po nacionalnosti, ali nisam to osjetio u ovim vremenima da su jedni o drugima razmišljali u tom smislu", rekao je Ivo premijeru.

Ivo je za Novu TV ispričao kako su on i supruga Marija odmah nakon potresa istrčali van i vidjeli da je od kuće njegova brata ostala samo ruševina.

"Moja Marija došli smo odmah kad je završio potres. Vidio sam bratovu kuću i znali smo da je on ispod ruševina. Brat i nećak. Ona je to jako teško podnijela", rekao je Ivo.

"Kad sam to vidio. Nisam se nadao. Nakon rata u Glini sam radio na rušenju objekata i građenju novih. Kad sam to vidio, nisam se nadao. Ne, ne. Znao sam da nije to bilo moguće preživjeti. Ako imaš čudo, onda je to čudo jedan naprama milijun. Sve smo zvali. Došla su četiri bagera, došlo je susjeda, prijatelja, njih 30. Nismo znali kako pristupiti, a da ne povrijedimo", rekao je.

Pomogli susjedi

Dodao je da su u tim trenucima mislili i o drugima.

"U tom svemu, moja Marija sjetila se još dvoje staraca gore. Kad smo vidjeli da ovdje ima toliko ljudi, a brat mi je tu zakopan, mi sve ostavimo i odemo tamo u evo na sreću, uspjeli smo animirati GSS, Hitna je došla i našli smo tamo znakove života. Ostavili smo brata još pod ruševinama. Nisam tu mogao više pomoći", ispričao je.

Do susjeda im je trebalo nekih kilometar hoda. Iskopali su ženu živu.

"Muža smo našli ispod dovratka, mrtvo tijelo. U međuvremenu već mi je brat pronađen, poslije i nećak. Najteže mi je bilo čistiti tragove krvi koji su ostali u garaži, izašla iz mrtvog tijela mog brata. To je bilo najteže", ispričao je.

Teško se sa svime nositi.

"Iza toga neka čudna apatija sa željom da se počnemo šalit. Valjda je to nešto jako u nama. Onda u toj šali krenu suze. I zapravo vidimo da nismo spremni ništa zaboraviti", priznaje.

"Oholost se srozala..."

Gospodin Ivo kaže kako selom i dalje cirkuliraju ljudi, dolaze volonteri, svakih 15 minuta se netko zaustavi i pita nešto.

"To mi je fascinantno da toliko ljudi u tako kratko vrijeme može... Ma valjda su takvi bili i prije. Ali nismo to osjetili, Toliko empatije... Oholost se srozala na najniže grane. Nigdje je nema, zaboga. Nestala je oholost. Svi su jedno postali. Nije bilo ni nacija, ni vjeroispovijest ni odakle je tko došao. To nije bilo u igri. To je čudno. Ide čovjek i daje novčanice od tisuću kuna, samo pita tko je tu, ne znam ni tko je. Jedan izgubio sve, ali je živ i isto nudi novac.

Na pitanje boji li se da će na kraju ipak ostati zaboravljeni, kaže da je njegovo mjesto lijep kraj.

"Onaj tko hoće udisati lijep zrak, imati dobre susjede, imati svoj hobi.. Ovdje je idealan teren. To je blizu gradova... Nije surovo, nije plavno. Mlade ljudi koji imaju u sebi energiju, da žive po nekoj skrivenoj želji, dođu da vide ovo. Da stave točku i iza nje naprave krug i da kažu 'to sam ja, ja tu želim biti'. ", zaključio je.

