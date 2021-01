Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak je u Sisku odakle je izvijestio o stanju u sisačkoj Općoj bolnici.

"Sisačka bolnica radi i funkcionira. Zvuči nevjerojatno, ali bolnica u kojoj je oštećeno 90 posto zgrada je uspjela napraviti hitnu ambulantu gdje primaju sve pacijente, a onda ovisno o dijagnozi, ako se radi o težim slučajevima i komplikacijama, ih šalju u Zagreb ili neku drugu bolnicu, ali ih oni u pravilu ovdje obrade sami.

Treba još jednom ponoviti i naglasiti herojstvo, profesionalizam ljudi u sisačkoj bolnici, koji su 300 ljudi spustili svojim rukama jer liftovi zbog potresa nisu mogli raditi i onda su ih krcali u te kombije. Snimali smo te potresne kadrove. Nitko od njih se nije žalio.

Kažu ovdje u bolnici da je velika većina medicinskog osoblja koja je bila slobodna tog dana je samoinicijativno, bez poziva došla ovdje nakon potresa i pomogla tim ljudima.

Nadam se da će ministar zdravstva Beroš, ali jednako tako i Vlada, znati to cijeniti, poštivati, valorizirati to što su radili ovi vrijedni, hrabri ljudi i da će se ova bolnica u što skorijem roku obnoviti jer to mora biti prioritet svih prioriteta s obzirom da se radi o županijskoj bolnici kojoj gravitira cijela jedna županija koja je nažalost sada u stanju u kakvom jest", rekao je Jarak.

Kazao je kako je dolazak premijera Plenkovića u sisačku bolnicu bio najavljen za 15 sati no u vrijeme javljanja još nije stigao.

"Ono što čujemo je da bi se trebalo ići u što hitniju obnovu bolnice kako bi se ona što prije mogla vratiti u normalnu funkciju“, rekao je Jarak.

Kazao je i kako je danas prvi radni dan novog Stožera.

"Vidjet ćemo kakva su im iskustva s terena, jesu li otklonjene anomalije koje se javljaju na koje se građani žale. I dalje su pitanje i prioritet kontejneri“, rekao je Jarak dodajući kako USKOK i dalje provodi izvide vezano za obnovu objekata na tom području nakon rata.

"Zatražili su dokumentaciju da se dozna koje tvrtke, tko su pojedinci i nadzorni inžernjeri, tko su građevinari koji su radili obnovu ovih porušenih sela i naselja kasne 1996. godine, a sad je taj potres razotkrio da su itekako štedjeli na građevinskom materijalu, čeličnim konstrukcijama, što je uistinu prvorazredni skandal. Posebno ljudi ovdje željno iščekuju da se dozna tko je autor te sramote, tko je zarađivao na tuđoj nesreći“, rekao je Andrija Jarak koji se javio iz Siska.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr