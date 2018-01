Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u petak novinarima ispred središnjice HDZ-a vezano za njegovo zdravstvenom stanju zbog preventivnog pregleda na zagrebačkoj klinici Jordanovac, kako mu je zdravstveno stanje dobro i da ga jedino muči kašalj, te kako "nema prostora za pauzu".

"Sve je ok, sve je ok ... samo mali kašalj koji me muči, ali sve je u redu", kratko je rekao Andrej Plenković novinarima prije početka inicijalnog sastanka novoimenovanih predsjednika Odbora HDZ-a.

Na novinarski upit hoće li zbog toga napraviti malu pauzu odgovorio je: "Možete misliti koliko je prostora za pauzu".

Predsjednik Vlade Plenković je obavio preventivni pregled na Klinici za plućne bolesti na zagrebačkom Jordanovcu.

Glasnogovornica Vlade Sunčana Glavak rekla je medijima kako premijer već danima intenzivno kašlje pa je otišao na preventivni pregled. Dodala je i da je s predsjednikom Vlade sve u redu. (Hina)