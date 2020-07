Premijer Plenković ponovno se osvrnuo na izjave predsjednika Zorana Milanovića o ustavnosti rada Nacionalnog stožera, a posebno je oštro komentirao članove Mosta koje je nazvao ''najvećim plačljivcima''.

''Sabor zna na temelju kojeg zakona postoji stožer, Vlada ga je oformila, Stožer radi. Ako itko misli da to što radi stožer nije ustavno, onda taj, po uzoru na ove iz Mosta, ne zna što je operativni rad. To je nešto što ne radi ni Vlada i ja sam sretan što ne moram to raditi. Ali to ne znači da mi ne nadziremo što radi. Ako netko ima problem, ima Ustavni sud i neka podnese podnesak. Njemu je dosadno i točka'', poručio je premijer Andrej Plenković na pitanje o kritikama na račun rada Nacionalnog stožera civilne zaštite.

''Ovi iz Mosta stalno vrijeđaju druge''

Plenković se obrušio i na članove Mosta. Kazao je da se ova Vlada bavi rješavanjem krupnih problema. ''I ljudi to kuže, zato su izabrali nas. Nisu izabrali SDP, nisu izabrali ove iz Mosta koji stalno vrijeđaju druge, neki su to radili kao kolumnisti, pa im nismo mogli ništa direktno reći, ali sad će svaki put dobiti odgovor, pa neka plaču. Veselim se plakanju ljudi koji su vrijeđali političare, sad će dobiti odgovore pa neka plaču i žale se'', poručio je Plenković aludirajući na mostovca Ninu Raspudića, koji je prije ulaska u Sabor pisao kolumne o političkim aktualnostima.

O maskama: Zdrav razum nalaže slušati eksperte

Na pitanje novinara o nošenju zaštitnih maski u Saboru te jesu li svi građani jednaki pred zakonom kada su u pitanje maske, kaže da je pažljivo slušao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je rekao da zastupnicima u Saboru da su svi dužni nositi maske. ''Nije dobro da ne slušaju te preporuke'', rekao je i dodao da je ključ u odgovornosti.

''Zdrav razum nalaže da, ako idete u prostore u kojima vam je pametnije nositi masku, slušate eksperte, a ne da se ponašate pametniji. A vi izaberite što hoćete'', poručio je.

''Mostovci su najveći plačljivci''

Premijer se na kraju razgovora s novinarima u Saboru još jednom oštro obrušio na Most. ''Ima li koga da plače gore? Ovi mostovci, oni su najveći plačljivci. Ne znaju ništa, plaču, vrijeđaju i licemjerni su. Moramo to naglasiti. Mene to ne vrijeđa, ali ću svaki put ekipi koja vrijeđa druge to reći'', rekao je Plenković.

Te je premijerove riječi komentirao Mostov Nikola Grmoja. ''Ne znam gdje je vidio taj plač, ali drago mi je da ga veseli plakanje. Vidim da je bio vrlo uzrujan. Ne znam je li to zbog ovog sastava Mosta. On što nas iz mosta zabavlja je prisilni smijeh HDZ-ovaca na šefove šale'', poručio je.