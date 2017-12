Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) nije sudio državama, nego pojedincima, stoga nema osnove za eventualne tužbe koje se najavljuju iz Bosne i Hercegovine.

"Mi smo bili jasni, Haški sud je sudio pojedincima, nema odgovornosti država. To je sasvim jasna pozicija i to sam rekao i prije", rekao je Plenković zamoljen da komentira najave udruga koje okupljaju bošnjačke žrtve rata da bi mogle tražiti odštetu za zatvaranje u logorima Herceg Bosne nakon pravomoćne presude u predmetu "Prlić i drugi" koja je utvrdila odgovornost Hrvatske za zločine nad muslimanskim stanovništvom na području Herceg Bosne tijekom rata u BiH.



Plenković je također komentirao završetak istrage o raketiranju Banskih dvora 1991. godine. "Meni je žao što to ranije nije bilo dovršeno. Zahvaljujem svima koji su se angažirali da se počinitelji i nalogodavci napada na Banske dvore identificiraju", rekao je Plenković.

Policija je kazneno prijavila šestoricu pripadnika bivše JNA za planiranje, organiziranje i napad na Banske dvore 7. listopada 1991. i pokušaj ubojstva visokih dužnosnika. U Banskim dvorima tada su bili prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, tadašnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije Stjepan Mesić i jugoslavenski premijer Ante Marković. U napadu je poginula jedna osoba, četiri osobe su ranjene i napravljena je šteta od preko 35 milijuna kuna. (Hina)