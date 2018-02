Komu je ovaj posjet više trebao, Aleksandru Vučiću ili Hrvatskoj? Hrvatska je članica Europske unije i NATO-a, zemlja koja će odlučivati o ulasku Srbije u Europsku uniju. S druge strane, Vučića za nekoliko mjeseci u Srbiji očekuju izbori. No, i s takvim "lošim" kartama, predsjednik Srbije u Zagrebu je ostavio dojam političara koji se, eto, žrtvovao dolaskom u Zagreb, a radi trajnog mira i dobrih odnosa.

Po dolasku na Pantovčak, Aleksandar Vučić je na skladbu "Mi smo garda hrvatska" ostao hladan.

"Pri izlasku iz automobila taj susret nije bio srdačan. Nije bilo ni osmijeha ni ugodnog čavrljanja kao što je to nekako uobičajeno pri susretu", kaže komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

Hladan je bio i u defileu pred vojskom. Izbjegavanje kontakta očima moglo bi se protumačiti kao neugoda, ali i kao nezainteresiranost.

"Možemo to vidjeti i pri pozdravu vojske. On je pozdravio vojsku, međutim neposredno prije i neposredno nakon toga pogled je uperio u tlo", kaže Kišiček.

Nakon sastanka, na konferenciji za novinare Vučiću su, smatraju iz oporbe u Srbiji, pomogli srbijanski novinari pitajući ga što misli o prosvjedima.

"To su, naravno, dogovorena pitanja. Namjerno su postavljena tako da bi on na njih dobro odgovorio", kaže Žarko Korać, zastupnik u Skupštini Srbije, dodajući da Vučić uživa u ovome što se događa.

"On se voli prikazivati kao vrlo hrabar čovjek. Oni kažu: 'Ne idi, tamo te dočekuju ustaše, ubit će te', on kaže: 'Ma ne, ja ću poginuti za Srbiju'", kaže Korać.

Poruku Hrabrosti poslala je i Kolinda Grabar-Kitarović svojim kaputom. "Možda hrabrost za susret. Možda hrabrost za suočavanje s problemima. Za zapravo početak nekih novih odnosa između dviju zemalja", kaže Kišiček.

U Srbiji smatraju kako je Vučić ovaj posjet odlično iskoristio da bi poslao poruku Bruxellesu. Želi li u Uniju, Srbija mora imati riješena pitanja sa susjednim državama. Vučić zato donosi matične knjige rođenih iz Dvora na Uni. No i tada Vučić ne gleda u predsjednicu Hrvatske.

Ignoriranjem predsjednice, smatra Korać, Vučić šalje poruku Srbima kako ni kod najtežih pitanja o nestalima ne želi pokazati da ga Hrvati drže u šaci. "U tom smislu on je vrlo dobar i vi tu ništa ne možete jer on to radi i u Srbiji. To je jedan PR koji on neprekidno radi. On se 24 sata dnevno bavi PR-om već petu godinu", kaže Korać.

Vučić je tako poruku odlučnosti poslao i svojim biračima koje za mjesec dana čekaju i lokalni izbori.