Marko Biočina analizirao programe SDP-a i HDZ-a: "Sasvim je sigurno da tu ima dosta prepisivanja"

"SDP građanima obećava viši životni standard, pravednije i uređenije društvo. I tu nema nekog velikog iznenađenja. Zapravo, možda i najveće iznenađenje jest koliko su programi dvije najveće stranke u nekim točkama slični", kazao je reporter Marko Biočina u Dnevniku Nove TV i naveo nekoliko primjera.

Kaže kako jedni i drugi obećaju rast mirovina, ali je presedan je da nude isti iznos - ako se pita i HDZ i SDP prosječna mirovina kroz četiri godine mora iznositi 750 eura. Biočina kaže kako se može reći da je oko toga postignut politički konsenzus.

Ispada da je umirovljenicima svejedno za koga glasati, ustvrdili su voditelji Dnevnika Nove TV, a Biočina kaže kako nisu velike razlike ni u mjerama obiteljske politike.



"Jedno od najzvučnijih obećanja HDZ-a je da će do 2030. osigurati mjesto za svako dijete u vrtiću. SDP, pak, obećava da će sva djeca dobiti mjesto, ali k tome i besplatno. Doduše, bez jasnog roka, ali ni proračuna koliko bi to koštalo.



A tu je onda i pitanje dječjeg doplatka. HDZ nudi povećanja doplatka onima koji ga dobijaju, SDP pak da će ga dobivati sva djeca, ali u iznosu ovisnom o dobi, što ne znači nužno da će svi dobiti više.

Pročitajte i ovo Predaja lista Važan rok za sve koji će na izbore bliži se kraju: Nekim strankama obratilo se Etičko povjerenstvo



No, budući očevi zato mogu biti mirni. Koja god od ove dvije stranke dođe na vlast očinski dopust će se udvostručiti", kazao je Biočina.

To je sve doista vrlo slično. Koji je razlog tome?

"Sasvim je sigurno da tu ima dosta prepisivanja, stranke se međusobno prate i tu se sve manje vide ideološke razlike. Primjerice, gotovo isti prijedlog za univerzalni dječji doplatak kao SDP ima i Most. No, s druge strane to i jest jedan pokazatelj nedostatka originalnih ideja. A kad stranke i imaju ideje, često nemaju konkretne računice koje će posljedice realizacije te ideje biti", kaže Biočina te dodaje kako kod obećanja o rastu plaća HDZ nudi vrlo konkretne brojke da će one porasti 30 posto. Ali bez spominjanja specifičnih mjera, barem porezne politike, s kojima će se to postići. "SDP s druge strane nudi konkretne mjere, inovativni model poreznih olakšica, ali pak nemaju nikakve projekcije koliko bi zbog njih plaće rasle. No, ima i obrnuti primjer.



Kad govorimo o stambenoj politici, tu pak HDZ nudi niz opisnih mjera, dok SDP nudi vrlo mjerljiv cilj: u šest godina izgradit će 15.000 stanova", rekao je reporter Dnevnika Nove TV.

Pitanje je ima li u njima uopće tema po kojima se stranke značajnije razlikuju.

Pročitajte i ovo Važna objava Nezakoniti otkazi, mobing, plaće na ruke... Izvješće koje prikazuje što se događa u Hrvatskoj

"Ima naravno, ali taj prostor se doista smanjio. Primjerice, HDZ kao desna stranka ima cijelo poglavlje programa posvećeno pitanju zelene tranzicije i održivosti, dok SDP, kao lijeva stranka, ima dosta detaljan dio programa posvećen braniteljskim pravima - što nekoć nije bio slučaj.



Ipak, ako bismo tražili te, nazovimo ih ekskluzivne, politke - što se HDZ-a tiče to je svakako briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini te odnosi s iseljeništvom - time se SDP-ov program, osim u nekoliko rečenica, ne bavi.



HDZ pak u svojem programu uopće ne spominje ženska reproduktivna prava, ali ni prava LGBT zajednice. Njima je SDP posvetio značajan prostor, kao i jačanju prava na pobačaj i umjetnu oplodnju. A tu je i HDZ-ova crvena krpa, prijedlog rezanja broja županija. Doduše, pitanje je koliko je to obećanje u startu realno, s obzirom da je SDP-ov premijerski kandidat već javno rekao kako je on protiv toga.

Utoliko, oba ova programa treba uzeti sa zrnom soli. Predizborne želje su jedno, a politička realnost nakon izbora u koalicijama će biti nešto posve drugo", zaključio je Biočina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.