Hrvatska bi uskoro trebala dobiti nove ljude na najvažnijoj pravosudnoj funkciji u državi. Glavnog državnog odvjetnika kojem mandat istječe za dva tjedna i ravnatelja Uskoka čiji mandat traje još samo dva dana.

"Tamara Laptoš je četiri godine vodila Uskok, a od danas je vršiteljica dužnosti. Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan je Tamaru Laptoš - kojoj u nedjelju istječe četverogodišnji mandat na čelu USKOK-a, imenovao vršiteljicom te dužnosti na još šest mjeseci, potvrđeno je iz Državnog odvjetništva", izvještava reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

"Laptoš se, kako doznajemo, jedina javila na natječaj na tu funkciju na iduće četiri godine mandata, ali Cvitan je vjerojatno čekao da vidi kakva će biti njegova sudbina, no sad je sve izvjesnije da će i on otići i stoga je potpisao to imenovanje", kaže Jarak.

Izbor glavnog državnog odvjetnika oduvijek je teško političko pitanje jer treba zadovoljiti sve strane.

"Ne postoji osjetljivija funkcija u državi, ne postoji funkcija koja je pod većim pritiskom i povećalom javnosti. Tko god dođe u zgradu u Gajevoj ulici, bit će 'seciran' do najsitnijeg detalja, njegov privatni i poslovni život i poslovna karijera", naglašava Jarak.

Trenutni politički trenutak je vrlo osjetljiv, HDZ ima tanku većinu, a novi kandidat morat će zadovoljiti i koalicijske partnere.

"Cvitan dugo figurirao kao siguran izbor za novi mandat, međutim politika mu je očito okrenula leđa i u HDZ-u mu zamjeraju da je neodlučan u borbi protiv organiziranog kriminala", kaže Jarak.

Prijedlog je trebao biti poznat ovog tjedna, no ni nakon dvije sjednice Vlade nismo doznali ime. Novi glavni državni odvjetnik, osim stručnih referenci, mora proći i sigurnosnu provjeru što je ključni dio.

"U zemlji u kojoj svatko svakog poznaje to je često znao biti problem. Stručnjaci kažu - mora biti vuk samotnjak, koji se druži i komunicira s uskim krugom ljudi, jer svaki sigurnosno sumnjivi kontakt može biti presudan da ne prođe provjeru. Nekoliko imena je u opticaju, no zasad su to špekulacije", ističe Jarak.

