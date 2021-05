Nastava na engleskom jeziku, američki kurikulum, internacionalni profesori, STEM program i odlična povezanost s top sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi dio su prednosti pohađanja American Academy in Zagreb.

Neposredno prije završetka osnovnoškolske godine 2020./2021. nova srednja škola American Academy in Zagreb premijerno otvara vrata svojih učionica, sportske dvorane i zajedničkih školskih prostora dizajniranih prema visokim standardima i potrebama učenika 21. stoljeća. American Academy će se nalaziti u Poslovnom centru Agram na Radničkoj cesti i prvi puta će sredinom lipnja primiti nove učenike i njihove roditelje u svoje ugodne prostore koji svojim izgledom dodatno potiču djecu na kreativnost, inovativnost i učenje u poticajnoj sredini. Budući učenici i njihovi roditelji moći će 15. lipnja obići školu, upoznati se s profesorima, novim kolegama i saznati sve detalje o američkom kurikulumu AAZ.

American Academy je mreža američkih škola u Pragu, Brnu i Bratislavi koje ujedinjuje jedinstvena obrazovna vizija – individualni pristup učenicima i najviša razina profesionalnosti učitelja koji dolaze iz cijelog svijeta te djeci omogućuju učenje u internacionalnoj sredini. Učenici koji planiraju svoje obrazovanje nastaviti u inozemstvu ili često mijenjaju mjesto boravka zbog prirode posla svojih roditelja, zahvaljujući srednjoj školi American Academy in Zagreb dobit će odličnu priliku za povezivanje sa sveučilištima u cijelom svijetu te će se vrlo jednostvano prilagoditi drugim internacionalnim školama u svijetu. Maturanti American Academy in Zagreb mogu studirati na sveučilištima bilo gdje u svijetu, kao i studenti koji završavaju IB i britanske škole. Kurikulum je nadahnut najboljim svjetskim obrazovnim programima, posebno američkim i finskim načinom podučavanja.

PR Foto: PR

Srednja škola u Zagrebu bit će posebna po posebnom STEM programu koji će nuditi učenicima na izbor veliki broj predmeta iz robotike, programiranja, algoritamskog načina razmišljanja, bazičnog i naprednog programiranja, kreiranja web stranica, izrade kompjuterskih igrica, mobilnih aplikacija itd.

Prve online prijave za American Academy in Zagreb i informativni razgovori s roditeljima i učenicima bili su organizirani u ožujku ove godine, a veliki interes je iznenadio i same osnivače. Prijave su i dalje u tijeku na web stranici American Academy in Zagreb, a zadnje rok za prijavu je 30. lipnja 2021.



Potaknuti zanimanjem hrvatskih osnovnoškolaca za AAZ, škola je odlučila pokrenuti pripremni program za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole u cilju unapređenja njihovog znanja engleskog jezika i pripreme za američki način obrazovanja. Riječ je o kombinaciji online nastave i nastave „u živo“. Dio pripremne škole bit će i „Tematski tjedni“ u kojima će učenici u timovima raditi na velikim projektima (npr. kako lansirati novi proizvod na tržište) u sklopu kojih će razvijati svoje organizacijske i poduzetničke vještine, a vikendom će projekt moći prezentirati svojim roditeljima. Pripremna škola će biti organizirana nakon standardnih školskih aktivnosti kako bi učenici imali dovoljno vremena za sve obaveze, a detalje o programu možete saznati na web stranici American Academy in Zagreb.