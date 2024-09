Islamović otvorio dušu: "Ja sam samo radnik, Bregović je vlasnik firme. Skupljam prijetnje i psovke..."

Nakon što je na koncertu u Splitu Alen Islamović s grupom Bijelo dugme otpjevao pjesmu Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo, reagirala je Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i podnijela prijavu protiv organizatora te traže da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

O svemu se oglasio i pjevač koji kaže kako im nije bila namjera nikoga uvrijediti ni provocirati.

"Nije nam bila namjera nekog provocirati, ali napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi Bijelo dugme koje je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pjesama Bijelog dugmeta", kazao je Alen Islamović za Klix.ba.

Osvrnuo se i na zastave Jugoslavije koje su se prikazivale na ekranu dok je pjevao spomenutu pjesmu.

"Što iza mene vijori i kakve aplikacije se događaju ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s orkestrom za svadbe i sahrane i to 7-9 koncerata prije šest ili sedam godina. Čak i Pulska arena je bila u tom opusu pa i ta pjesma Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo. Danas po meni to je rock parodija na stara vremena", dodao je.

Nakon što je u medijima objavljena vijest da Udruga traži da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, gdje s obitelji godinama živi, pjevač kaže da dobiva užasne prijetnje.

"Prijetnje prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemire u moju porodicu. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i normalno svi oni koji su bili u Splitu njih 12-15.000 na koncertu. Prijetnje i psovke i nacionalne i šovinističke, preko portala nisu put, ali ipak ja ih skupljam neka se nađu ne dao Bog ako se šta desi", zaključio je Islamović.

