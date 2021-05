Mentalni trening predstavit će alate kako bolje pobijediti stres.

Aktivna Hrvatska i Siščani se vole javno. Sisak je bio prvi grad nakon pandemije u kojem se održao trening, tim Aktivne bio je uz Siščane u najtežim danima potresa. Sada, nakon popuštanja mjera zakazujemo ponovno druženje.

Stres je dio života svakog od nas, a nakon razornog potresa i neizvjesnosti pandemije ovaj tihi ubojica pogotovo teško pogađa Siščane i druge žitelje Banovine. Kako graditi otpornost na stres ukazat će Mentalni trening Aktivne Hrvatske. Besplatna radionica održat će se na otvorenom, na adresi Ante Starčevića 13 (trg bivše robne kuće Nama) u petak 4. lipnja s početkom u 18 sati. Broj polaznika je ograničen, a prijaviti se možete na www.aktivnahrvatska.hr.

Kako graditi otpornost na stres i unaprijediti svoje mentalno i tjelesno zdravlje bez obzira na okolnosti koje nas okružuju otkrit će psiholozi Ana i Igor Čerenšek: ‘’Kroz praksu, u posljednjoj dekadi, najčešće čujemo kako se ljudi žele posložiti, smatrajući da će sve biti u redu, kad to učine. Također, jaka je želja istih tih ljudi da stres oko njih nestane da bi mogli (napokon) živjeti miran život kakav si priželjkuju i zaslužuju. No, ono što ti isti ljudi ne znaju je da stres nije samo ubojica, stres je i pokretač, bez stresa nema napretka ni rasta. U modernom društvu, koje vas upravo okružuje, količina percipiranog stresa neće padati, a posla, obaveza, zadataka neće biti manje. Stres ne dolazi iz samo jednog smjera vašeg života i izvor stresa nije povezan samo s jednim aspektom vaše okoline. On je također cjelovit na svoj način i zato je dobro napasti ga iz više smjerova!’’

Stres je jedan od glavnih uzročnika brojnih zdravstvenih tegoba među kojima su neke vrste raka, srčanih bolesti, dijabetesa čak i Alzheimera. Sve to govori nam da stres nije nešto što treba shvatiti olako već prijetnja našem tjelesnom i mentalnom zdravlju koju moramo shvatiti ozbiljno danas.

Sisak će ovim treningom još jednim primjerom pokazati kako živjeti zdravo i odgovorno, a upravo je ta poruka u okolnostima pandemije važnija nego ikada prije. Trening u Sisku održava se u suradnji s Gradom Siskom. Aktivna Hrvatska i u devetoj se sezoni održava pod pokroviteljstvom Predsjednika RH Zorana Milanovića i Ministarstva turizma i sporta. Partneri su Hrvatski olimpijski odbor te Hrvatska liječnička komora. Generalni partner je HEP.

