Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček je, nakon što je proučila Zakon o obnovi potresom razrušenih područja, izjavila da prema Zakonu Sisak nije siromašan te da mu država neće platiti cjelokupnu obnovu. Vladajući uvjeravaju da hoće.

U Banovini svaki je prizor težak za gledanje. No najteže je gledati vlastiti kuću kako se ruši.

"Ja sam dva dana plakao, nisam jeo ništa. Međutim, ne mogu si pomoć, pomiren sam s time i to je tako i moramo sad čekat i vidjet što će bit dalje", kaže Stjepan iz Gore.

No bez pomoći države neće ići, slažu se svi od Siska do Petrinje i Gline.

"Bez pomoći ne. Kad radiš, cijeli vijek radiš, ali nikad nisi zaradio toliko da imaš tako. Jer uvijek živiš na rubu. Prevelike su obaveze, troškovi, previše PDV-a mjesečno", kaže Kadri, ugostitelj iz Gline.

A svaki novi potres donosi nova oštećenja. Đurđa je prvo dobila zelenu, pa žutu, pa crvenu naljepnicu. Kuću je, kaže, htjela obnoviti prije potresa, ali zapela je na koraku zvanom, kulturno dobro.

"Što sam god htjela napraviti kad je bila energetska učinkovitost, ne može. Ništa, ne može stiropor van, može ići iznutra, ne može krov, ne smije odudarati od druge. Ne mogu nove fuge, ne može, one ovakve moraju biti. Šta god smo htjeli napraviti nismo smjeli ništa. Lijepo, evo im mog života i evo im spomenik kulture", kaže Đurđa iz Gline.

Spomenik kojem se sada prstima ruše zidovi.

"Ja imam karcinom, moj je suprug poginuo u ratu. Nemam pola organa faktički, to kažem javno jer to znaju svi. Imala sam samo ovu kuću, sad nemam ni to", dodaje Đurđa.

Ostao joj je još samo kredit od 100 tisuća eura. Gubi vjeru u državna obećanja o obnovi.

Prema nacrtu prijedloga Zakona o obnovi gradove Petrinju i Glinu te okolne općine u Sisačko-moslavačkoj županiji država će u obnovi sufinancirati sa 100 posto, ali ne i Grad Sisak jer ne spada u potpomognuta područja države zbog nešto većeg indeksa razvijenosti. Pa će se ovdje obnavljati formulom: 60 posto država, 20 posto država i 20 posto vlasnici objekata.

Siščani su podijeljenih mišljenja.

"Ja mogu mislit šta hoću, oni će radit kako mogu", smatra Hamida iz Siska. "Što bi ja to mogao, prijevremena invalidska imovina 1800 kuna", kaže Ivan.

SDP-ova gradonačenica Siska je ljutita. Uvjerena je da županija neće moći riješiti svoj dio.

"Osim što imaju 80 milijuna kredita imaju i manjka 40 milijuna koji prebacuju iz godine iz godinu. Nemaju ni cvonjka, a kamoli za sufinanciranje. Osim ako ste socijalni slučaj, u Sisku se od vas očekuje da sa 20 posto sufinancirate obnovu kuće, to je po sadašnjim procjenama isto kao da kupujete novi objekt, to je nerealno za očekivati", kaže gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Vladajući odgovaraju da će se pomoć za Sisak tražiti drugim zakonskim rješenjima.

"Razmatramo čak i izmjene zakona o područjima posebne državne skrbi gdje bi Sisak ušao u treću skupinu s obzirom da su se promijenili kriteriji", kaže Ivan Celjak, saborski zastupnik (HDZ).



"Ono u što sam siguran je da će sigurno kroz amandmane biti poboljšanja tog teksta i da će Vlada usvojiti sve konstruktivne prijedloge jer smatram da je ovo što se dogodilo na Baniji iznad politike", rekao je Boris Milošević, potpredsjednik Vlade.

Kako doznaje Dnevnik NoveTV, Vlada je spremna riješiti problem. U slučajevima kada županija ili vlasnik ne budu mogli pokriti svoje troškove, obnovu će ipak platiti država.

