Kako se kaže dok ih smrt ili financije ne rastave. Brak, osim što je ljubavna, emotivna i, što je nama Hrvatima važno, zajednica muža i žene, on je i financijska zajednica. Znači li to da ulaskom u bračnu luku ili ozbiljniju vezu vežemo i svoje financije koje tada postaju neraskidive?

''Ideja braka je uistinu zajednički život i suživot pa onda s te strane u tom vidu možemo zapravo reći da su i financije dio tog zajedničkog života i zajedničkog vođenja kućnog proračuna. Može se naravno odvojeno, međutim, tu kao da izostavljamo prvotnu ideju braka'', rekla je Andrea Lučić, katedra marketing, Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Stvar je individualna. Međutim do razvoda, kojih u Hrvatskoj ne nedostaje, ne dovodi samo manjak financija već i različite sfere interesa u raspolaganju novcem. Jedna će strana možda više potrošiti pri kupnji garderobe, dok će druga taj novac preusmjeriti na tehniku.

Čak 70 posto razvedenih brakova raspalo se zbog novca

''Jedan izvještaj objavljen od strane OECD-a iz 2016. godine govori da 70 posto raspada brakova zapravo mogu pripisati svoj neuspjeh upravo bračnim problemima u financijama. Razlozi mogu biti razni. Svakako može biti nedostatak novca ili neki iznenadni događaj koji narušava, neplansku situaciju pa stvara taj jedan pritisak'', dodaje Lučić.

Brojčani podaci upravo iz 2016. godine pokazuju da tijekom te godine bilo preko sedam tisuća razvoda i oko 20-ak tisuća sklopljenih brakova, nadamo se ne iz interesa.

''S obzirom da smo dominantno tradicionalna sredina obično se govori da muškarac zarađuje, žena manje zarađuje, međutim često nije tako. Gdje je istina, teško je reći. Sigurno da u svakom kućanstvu postoji jedna osoba koja je dominantno vodi financije. Mmeđutim, zakon nam govori da sve moramo dijeliti, odnosno, i zakonski smo dužni dijeliti sve ono što steknemo zajednički u braku pa onda na kraju dana ipak sve svede na to da obje osobe trebaju sudjelovati u tome'', pojašnjava Lučić.

Žene su za svoj rad manje plaćene i to upravo kod nas oko 20 posto manje u odnosu na muškarce. Što tada? Što ako jedan partner ima drastično veća primanja u odnosu na drugog, prestaje li tada postojati termin naše i sve postaje moje?

''To je star dogovora i razgovora. Ono što se svakako u bračnim financijama, a vjerujem i u svim drugim aspektima braka preporuča je komunikacija. Kada dvoje ljudi imaju različite startne pozicije ili različito promišljaju o istom problemu to može biti izvorom različitih životnih stvarnosti što dovodi do sukoba'', ističe Lučić.

Kompromis je tada jedino rješenje. Niti u jednom odnosu kako privatnom pa tako i poslovnom, što je čak malo i teže, novac ne bi smio biti sredstvo ucjene.

''Bračne financije, gotovo jednako kao i osobne, u kontekstu potrošnje, planiranja potrošnje i kućnog proračuna se svode na to da moramo planirati i trenutke koji neće biti povoljni za nas u budućnosti. Prema tome, moramo predvidjeti i imate dostupne uvijek neke novce sa strane'', savjetuje Lučić.

Bio on samo vaš ili zajednički novac je važan, ali ne i najvažniji. Iako je ona ''i bogati plaču, ali lakše je plakati u luksuznom automobilu nego bez njega'' postala klišej u svemu je tome još važnije biti sretan – s novcem ili bez njega.



