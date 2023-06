Ako ste na godišnjem previše potrošili: Pogledajte kako lakše preživjeti do plaće

Počelo je vrijeme godišnjih odmora, a to znači da se troši više od uobičajenog, pa i iznad mogućnosti. "To mi je sve za što radim. Jednom godišnje idem na more, ma tko ga šiša!", sigurno mantraju mnogi, no to ih svejedno neće spasiti od onog što ih čeka kad se vrate s ljetovanja.



S obzirom na cijene koje su na Jadranu ove godine više nego ikad, mnogi će se vratiti praznih novčanika, ispeglanih kartica i s maksimalnim minusom na računu. Nije to kraj svijeta, naravno, ali što ako do iduće plaće ima još tjedan, dva… kako preživjeti do tada?



Stručnjaci imaju nekoliko jednostavnih savjeta koje nije tako teško primijeniti, a koji vam mogu pomoći da lakše dočekate povratak s mora i plaću.

Plan i budžet

Prvo treba napraviti plan troškova i to prije nego krenete na odmor. Najvažnije je unaprijed odrediti budžet i za ljetovanje. Stavite na papir koliko ćete približno potrošiti na godišnjem – minimalni i maksimalni iznos i koliko bi vam još trebalo kad se vratite dok ne dođe plaća. Na ovaj način lakše ćete dobiti uvid na što vam odlazi najviše novca i eventualno u kojem dijelu možete smanjiti potrošnju da vam više ostane kad se vratite s odmora.

Ilustracija - 1 (Foto: Getty Images)

Kad vidite gdje imate prostora za uštedu, onda to možete primijeniti i u praksi. Financijski stručnjaci ističu da je moguće uštedjeti novac i na onim najosnovnijim troškovima, poput hrane, higijenskih potrepština...

Na primjer, u trgovinu idite s popisom za kupnju i držite ga se! Tako ćete izbjeći situaciju da kupite ono što vam ne treba ili koliko vam ne treba.

Napravite plan što ćete jesti za cijeli tjedan. Tako ćete izbjeći kupovinu onog što će vam stajati do tko zna kada ili pak bacanje svježih namirnica, poput voća i povrća.

Ako još niste od onih koji kupuju na akcijama, počnite i lakše ćete dočekati plaću. No, i akcije i sniženja su također skliski teren: jer nam se čini da je povoljno pa kupimo više od onog što nam treba. Tu se vraćamo opet na – popis za kupovinu kojeg se treba držati.



Da biste potrošili manje, a kupili više, neka vam ne bude lijeno obići više trgovina, jer tako možete također uštedjeti. Za kućni budžet dobro je da pratite cijene u različitim trgovinama pa možete napraviti plan gdje ćete i što kupiti. Postoje aplikacije koje vam mogu pomoći da usporedite cijene.

Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

Kako štedjeti na godišnjem

Iako to mnogima nije drago, štedjeti se može i na godišnjem odmoru, bez nekog velikog odricanja. Odredite si dnevne limite potrošnje na zabavu, hranu i piće.



Kava se ne mora piti u najmondenijem kafiću na rivi. Prošećite malo i naći ćete sigurno neko slatko mjesto, na kojem je manja gužva, a kava jeftinija.



Isto je i s restoranima, dajte si vremena, usporedite cijene, nemojte sjesti u prvi koji vidite, ali ipak ne idite nauštrb kvalitete hrane.

Na plažu ponesite obrok koji ste kupili u trgovini: voće, sendvič, grickalice, vodu, da izbjegnete kupnju u skupljim objektima i štandovima na plaži. Uložite u prijenosni hladnjak ako treba.



Ako možete, izbjegnite najam suncobrana ili ležaljki. Prirodni hlad uvijek je bolja opcija, i jeftinija.

Ilustracija - 4 (Foto: Getty Images)

I možda vam se sve ovo ne čini ni značajno ni puno, ali primjerice, ako dnevno na ovaj način uspijete uštedjeti 10 eura, pomnožite to s 10 dana, i bit će to lijepih 100 eura više na računu do plaće kada se s vašeg odmora vratite kući.