Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istaknuo je kako on "osobno i kao predsjednik Srbije", ne može podržati sudjelovanje predstavnika Srba iz Hrvatske "na proslavi 'Oluje' u Kninu".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u četvrtak da će pokušati razumjeti budu li predstavnici Srba u Hrvatskoj nazočili obilježavanju obljetnice "Oluje", iako Srbija ne može podržati tu gestu jer "Oluju" smatra etničkim čišćenjem, no želi raditi na pomirenju s Hrvatskom.



"Sve to može, ali ovo je već nešto malo drugačije i dalo bi neku vrstu legaliteta takvom etničkom čišćenju i to je ono što mi smatramo, ali ti ljudi žive tamo i ti ljudi trebaju ostati tamo i zato će uvijek imati potporu Srbije, bez obzira na to što se ne moramo uvijek suglasiti o svakom stavu", rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji.

"Ali nijedne sekunde neću ih optužiti da su bilo kakvi izdajnici i bilo što slično, već ću se truditi razumjeti ih - ako to odluče - zašto su takvu odluku donijeli. Pokušat ću razumjeti i nastavit ćemo raditi s njima na pomirenju s Hrvatima i Hrvatskom", rekao je Vučić novinarima govoreći o ekonomskim i političkim izazovima koji očekuju Srbiju u okolnostima pandemije koronavirusa, dijaloga s Kosovom i odnosa u regiji.

Vučić je kazao kako do tog pomirenja može doći "uz obostrano poštivanje žrtava".

Ocijenivši kako bi sudjelovanje predstavnika Srba na obilježavanju obljetnice "Oluje" u Kninu "dalo neku vrstu legaliteta takvom etničkom čišćenju", dodao je: "Ali to je ono što mi smatramo, a kakvu god odluku da donesu - naše je da kažemo da ne možemo tu gestu podržati, ali u svemu drugome uvijek će imati podršku Srbije".

On je najavio da će ove godine predstavnici Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske (RS) zajednički obilježiti obljetnicu "Oluje" na području Rače, uz granicu s BiH, gdje je 1995. prešao najveći broj izbjeglica tijekom egzodusa iz Hrvatske.

"Na tom području napravit ćemo, zajedno s RS, veliki spomen-park da se nikada ne zaboravi zločin najvećeg etničkog čišćenja poslije Drugog svjetskog rata, ali i da kažemo hvala Srbima Krajišnicima koji danas zajedno sa nama sudjeluju u izgradnju Srbije i njezinu napretku", rekao je Vučić.

Središnja državna komemoracija žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" u Srbiji prošle godine održana je pored manastira Krušedol na Fruškoj gori, u Vojvodini, a uz srbijanski državni vrh nazočili su joj čelnici Republike Srpske, predstavnici Srba iz regije, među kojima i tadašnji predsjednik SNV-a u Hrvatskoj Milorad Pupovac te poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej.