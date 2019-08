Afrička svinjska kuga na hrvatskim je vratima. Nakon što se danima nagađalo kako se pojavila u Srbiji, ovu bolest za koju ne postoji cjepivo, potvrdilo je tamošnje ministarstvo. Pojavila se na tri mjesta u okolici Mladenovca, a Hrvatska je odmah postrožila mjere prevencije.

O tome je li Hrvatska učinila sve što je mogla kako bi izbjegla pojavu afričke svinjske kuge u nas, razgovarali smo s pomoćnicom ministrice poljoprivrede za veterinu Tatjanom Karačić.

Na snazi je niz zabrana. Je li to dovoljno, jer neki kažu kako nije pitanje hoće li kuga doći, nego kada?

U Hrvatskoj provodimo niz preventivnih mjera u cilju smanjenja mogućnosti izbijanja bolesti, odnosno ranog otkrivanja izbijanja bolesti i ograničenja njenog širenja, kako bi širenje sveli na najmanju moguću mjeru. Nije upitno hoće li bolest doći. Bolest je vrlo opasna, zarazna koja je isključivo bolest domaćih i divljih svinja. Nije opasna za druge životinje i nije opasna za ljude. U zadnje se vrijeme širi nezaustavljivo i po ostalim državama članicama Europske unije. Pojavila se i u Srbiji. Mi provodimo sve mjere što se tiče biosigurnosnih mjera, vezano uz uzgoj farme svinja, provodimo biosigurnosne mjere na lovištima, na graničnim prijelazima gdje se provode pregledi – sve pošiljke moraju imati odgovarajuće certifikate. Što se tiče osobnih pošiljaka i prtljage, pregledava ih carina.

Ako netko od naših građana ode u Srbiju, kupi svinjetinu, može li je unijeti?

Ne može ni u kom slučaju, donijeti u osobnoj prtljazi nikakav mesni proizvod iz Srbije. Carina pregledava svu osobnu prtljagu putnika i kad bi se to otkrilo, to je ilegalni unos koje se onda uklanja jer je izuzetno opasno. Iz Srbije u Hrvatsku nije dozvoljen uvoz živih svinja, svinjskog mesa.

Što je na snazi od prije?

Što je na snazi od prije. Što se tiče mesnih proizvoda, dozvoljen je uvoz određenih vrsta mesnih proizvoda koji su odgovarajuće obrađeni na način da se neškodljivo ukloni virus afričke svinjske kuge.

Kojom se brzinom bolest širi? Kako to da nam već ranije nije stigla iz Mađarske?

Mi provodimo sve preventivne mjere. U Mađarskoj je bolest utvrđena samo u divljih svinja, ne i kod domaćih. Bolest se širi u niz drugih europskih zemalja i naših zemalja u okruženju. Mi činimo sve što je u našoj moći, od biosigurnosnih mjera, kampanja – proveli smo velik broj radionica edukacija, kako za uzgajivače svinja, tako i za lovce.

Može li domaće svinjogojstvo preživjeti ovakav udar?

U slučaju pojave afričke svinjske kuge, to bi uzrokovalo velike ekonomske štete. Nema lijeka, nema cjepiva, sve svinje se moraju eutanazirati.

Na čiji račun, ako dođe do toga?

Ukoliko su uzgajivači poduzimali sve preventivne biosigurnosne mjere, država snosi trošak eutanazije, odnosno tržišne vrijednosti tih svinja. Problem je ugroženo zaraženo područje, a to je tri do deset kilometara od mjesta zaraze. Na tom su području jako velike restrikcije prometa i živih životinja i svinjskog mesa i to dalje uzrokuje jako velike ekonomske posljedice. Posljedice su i na međunarodni promet i svinjskog mesa i živih svinja.

