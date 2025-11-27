Tko je smijenjeni glavni državni inspektor Andrija Mikulić? "Vrlo sam principijelan čovjek..."

Na zatvorenom djelu današnje sjednice Vlade dužnosti glavnog državnog inspektora razrješen je Andrija Mikulić, čovjek koji je svoj profesionalni i društveni uzlet ostvario zahvaljujući članstvu u HDZ-u još od mladih dana. Sve to završilo je današnjim uhićenjem.

Za njegov nagli put prema dolje navodno je zaslužna afera ilegalnog zakopavanja medicinskog otpada kod silosa gospićkog PPK. Glavnoosumnjičeni u toj aferi, Josip Šincek, tereti Mikulića da ga je tražio pola milijuna eura mita kako bi ga poštedio provjera inspekcije.

Andrija Mikulić - 5 Foto: Ranko Suvar/Giran Sebelic/Cropix

Andrija Mikulić rođen je 1969. u Zagrebu, jedan je od dugovječnijih HDZ-ovih kadrova u državnoj i lokalnoj politici te do prije par sati aktualni glavni državni inspektor. Po struci je diplomirani inženjer rudarstva, a karijeru je započeo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu kao asistent, gdje je radio na projektima iz područja rudarstva, sigurnosti i zaštite okoliša. U javni sektor prelazi 1998. godine, u Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu okoliša Grada Zagreba, čime započinje njegov profesionalni put vezan uz graditeljske i nadzorne sustave. Godine 2015. stekao je i titulu doktora znanosti.

Andrija Mikulić - 1 Foto: Ranko Suvar/Giran Sebelic/Cropix

U politiku ulazi kroz zagrebačku organizaciju HDZ-a, brzo se uspinjući na stranačkoj hijerarhiji. Osobito je napredovao u Karamarkovo doba kad je došao na čelo Gradskog odbora stranke. Prvi veći politički mandat dobiva 2013. kao predsjednik Gradske skupštine Zagreba, funkciju koju obnaša tijekom dva mandata, sve do 2019., u razdoblju kada je Skupština bila jedno od ključnih mjesta političkih napetosti u hrvatskoj metropoli. To doba pamti se kao vrhunac korupcije Milana Bandića u glavnom gradu, a Mikulića se smatralo držačem ljestvi. Paralelno s time, izabran je i u Hrvatski sabor, gdje sudjeluje u 8. i 9. sazivu.

Poseban preokret u njegovoj karijeri nastupa 2019. godine, kada ga Vlada Andreja Plenkovića imenuje prvim glavnim državnim inspektorom nakon ponovne uspostave Državnog inspektorata ukinutog 2014. Njegov prethodnik na toj poziciji, Branko Jordanić izjavio je tada da Mikulić nije dorastao tom poslu i da njemu "ne bi bio ni šofer".

Andrija Mikulić - 4 Foto: Ranko Suvar/Giran Sebelic/Cropix

Na toj poziciji Mikulić dobiva širok portfelj ovlasti, od građevinske i tržišne inspekcije do nadzora u turizmu, zaštiti okoliša, hrani i rudarstvu. Funkcija ga pretvara u jednog od najutjecajnijih državnih dužnosnika izvan ministarskog kruga, s izravnim utjecajem na poslovne subjekte i lokalnu samoupravu diljem Hrvatske. Godine 2024. potvrđen je za novi mandat, čime postaje jedan od malobrojnih čelnika koji su zadržali funkciju.

Njegova karijera nije prošla bez kontroverzi. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 2021. pokrenulo je postupak zbog nepravilnosti u imovinskoj kartici, a u javnosti su se učestalo pojavljivale kritike o navodnom uhljebljivanju i pogodovanju osobama bliskima HDZ-u. Unatoč tome, njegova pozicija u stranci ostala je stabilna, a politički utjecaj vidljiv kroz dugogodišnje povjerenje stranačkog vrha, bez obzira na predsjednike HDZ-a, Karamarka ili Plenkovića.

Andrija Mikulić - 3 Foto: Ranko Suvar/Giran Sebelic/Cropix

Do danas je Andrija Mikulić figurirao kao osoba koja istodobno nosi oznake stručnjaka za nadzor i stranačkog aparatčika s jakim zaleđem u državnom sustavu. Kao glavni državni inspektor, upravljao je institucijom koja ima presudnu ulogu u kontrolama poslovanja i zakonitosti, a u hrvatskom političkom prostoru ostaje prisutan kao jedan od HDZ-ovih prepoznatljivih kadrova s dugim i često problematičnim političkim usponom.

Ako ima nekoga kome Andrija Mikulić neće nedostajati, to su onda sigurno novinari koji ga pamte kao iznimno arogantnog i svađalački raspoloženog komunikatora s javnošću. O sebi je uvijek imao samo najljepše riječi pa je u jednom intervjuu 2016. izjavio sljedeće: "Vrlo sam principijelan čovjek. Legitimno je, kada ste prvi čovjek organizacije, da vas određene funkcije zanimaju. Odredio sam se za lokalnu politiku. Ako me stranka i članstvo izaberu, bit će mi čast povesti HDZ u pobjedu na lokalnim izborima", piše Index.hr. Na tim izborima HDZ je osvojio 12 posto, a Plenković se nije usudio ni isturiti ga kao kandidata za gradonačelnika jer je grozno stajao u anketama.

Andrija Mikulić - 2 Foto: Ranko Suvar/Giran Sebelic/Cropix

Prema podacima iz njegove imovinske kartice iz 2016., Mikulić je vlasnik triju kuća, dvije u Zagrebu i jedne od 180 kvadrata na otoku Krku (tadašnja vrijednosti oko 300.000 eura), a obitelj Mikulić posjeduje i tri automobila (među njima i Audi A6), motor te luksuzni gliser Cruiser Yacht 3075.

Inače, Mikulićeva (od siječnja 2025. bivša) supruga Renata diplomirala je 2016. u 47. godini na privatnom učilištu za odnose s javnošću, a nakon diplomiranja u srpnju, već u studenom je zaposlena u državnoj tvrtki Pružne građevine, tvrtke kćeri HŽ Infrastrukture. Tamo su procijenili kako im hitno treba VSS-stručni specijalist odnosa s javnošću-marketinga i komunikacija pa su je bez natječaja zaposlili na plaću od 17.000 tadašnjih kuna.