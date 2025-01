Velika akcija policije i USKOK-a s malverzacijama oko lovačkih ispita traje više od godinu dana. Nakon što je većina osumnjičenih osoba već bila ispitana u policiji u siječnju prošle godine, sad su stali pred tužiteljstvo. Ni za koga nije zatražen istražni zatvor pa su svi nakon ispitiavanja pušteni.

"Dio ovih klijenata koji su i naši klijenti je bio već uhićen, oduzeti su im telefoni, ispitani su po policijskom istražitelju i sada je to ponavljenje uhićenja. Ja pitam da li treba i da li je to ekonomično hapsiti ljude za 185 eura. Ako su dali mito, odgovarat će. Ali moglo ih se pozvati u USKOK i ispitati, a ne hapsiti i držati 24 h u pritvorskoj jedinici", smatra odvjetnik Vladimir Terešak.

Upravo su do novih osumnjičenih istražitelji došli pretragom mobitela prijašnjih okrivljenika. Više od 40 osoba tereti se da su kupovali lovački ispit preko ravnatelja jednog pučkog otvorenog učilišta registriranog za osposobljavanje lovaca. On je putem drugih osoba dolazio do zainteresiranih. Cijena 185 eura.

Ali posebno je opasna jedna stvar...

"Opisanim postupanjem je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca. Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost", priopćili su iz USKOK-a.

Sumnja se da su tako pojedinci lako dolazili do oružja.

"Iskaznica poslije koja se dobije državna iskaznica za lov im omogućuje nabavku oružja i dugog i kratkog. Zna se po zakonu koje su puška s glatkim cijevima, puška s užljebenim cijevima, lovački karabin, pištolj za samilosni hitac i to oružje ako su zdravi i nemaju nekakvih prekršajnih kazni od strane MUP-a mogu nabaviti u neograničenim količinama", kaže Ivica Budor, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.

Program osposobljavanja za lovca ima 125 sati, 90 sati teorije, a 35 prakse. Propisuje ga Ministarstvo poljoprivrede, koje uz Inspektorat provodi i nadzor 22 institucije u kojima se mogu polagati lovački ispiti.

Od 2012., kažu, nisu zaprimili nijednu prijavu o nepravilnostima.

"Obilaze da, obilaze kako mi imamo po cijeloj Hrvatskoj škole, izaberu županiju i dođu na godišnjoj razini i nadziru i predavanja i same ispite", kaže Budor.

Prvookrivljeni sumnja se, primio je mito od nekoliko tisuća eura. Istraga je već bila produžena...

"Taj rok od 6 mjeseci ističe u 3.mjesecu i onda je to rok kad USKOK mora podići optužnicu", kaže odvjetnik Terešak.

Onima koji su krivnju priznali, oružje je oduzeto i poništena im je dozvola. Ostale tek čega sudski epilog i uvjetna ili zatvorska kazna.

