Nakon što su objavljeni novi mailovi iz kojih proizlazi da se premijer Andrej Plenković sastajao s članovima tajne skupine Borg koja je pisala lex Agrokor, stižu i brojne reakcije, osobito iz oporbe. Traže odlazak Vlade i raspisivanje izbora.

Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, još je jednom oštro osudio afere vezane za Agrokor.

"Novi mailovi pokazuju da je premijer ne samo bio informiran o događajima u Agrokoru već da je osobno bio na čelu skupine Borg, koja je iz Agrokora izvukla više od 500 milijuna kuna. Ovo je konačni kraj predsjednika Vlade HDZ-a i HNS-a. Pozivam ga da zaustavi ovu agoniju raspisivanjem izbora jer Hrvatska ne smije biti talac jednog čovjeka“, rekao je Bernardić u Saboru.

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, na Twitteru je parafrazirao Branimira Štulića: "Zatvori gubicu, nije vrijedna zanata... istresi gorčinu do kraja.. na strateškim mjestima njihovi ljudi... oni dolaze – kurvini mailovi."

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, međutim, ne vidi nikakvu odgovornost premijera Plenkovića.

"Najprije, dio novoobjavljenih mailova već je objavljen, oni nisu novi. Ono što se iz njih može iščitati jest da je predsjednik Vlade od prvog dana govorio istinu, tvrdio je da je u vrijeme eskalacije krize HDZ zajedno s Mostom predložio radnu skupinu na čelu s Martinom Dalić koja treba iznaći rješenje za izlazak iz te krize, da je ta radna skupina radila i rezultat rada bio je prijedlog da se napravi zakon koji će omogućiti da ne bude na teret obveznika i proračuna", rekao je Bačić u Saboru.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) također je komentirao objavu najnovijih dokumenata.



"Očekujemo da će i novi val e-mailova biti predmet istrage DORH-a. Oni jasno pokazuju da je premijer Plenković sve znao i ne samo da je znao nego i sudjelovao u radu grupe Borg. Još je skandaloznije da je njemu bilo normalno da rade besplatno, pa da će onda poslije kao konzultanti sve to nadoknaditi. On kao pravnik da nije vidio sukob interesa, opasnost, korupciju... Nevjerojatno. Sve to pokazuje da je Plenković novi Sanader", komentirao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.