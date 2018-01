Nikola Grmoja iz Mosta komentirao je posljednji post Ivice Todorića u kojem se Todorić osvrnuo na izlazak te stranke iz Vlade.

''Gospodin Todorić priča o tome kao da je Agrokor bio zdrava kompanija. Mi smo upozoravali na to da se lažiraju financijski izvještaji, što je potvrdila revizija. Koncern je bio žestoko zadužen i za to je odgovoran Todorić, a što se kasnije događalo, treba pitati one koji sada čine vladajuću većinu'', rekao je Nikola Grmoja iz Mosta.

Podsjetimo, Ivica Todorić opet se oglasio na svom blogu. Ovoga puta dotaknuo se i Mosta. Tvrdi kako je Most iskorišten za rušenje Agrokora te micanje njega. Nakon izglasavanja lex Agrokora, piše Todorić, Most je ekspresno izbačen iz Vlade.

''Pod izlikom očuvanja koalicije i popuštanja koalicijskom partneru ministrica Dalić u tajnosti priprema Lex Agrokor, a nakon njegovog izglasavanja, za što su trebali ruke Mosta, ekipa Bože Petrova biva ekspresno izbrisana iz vladajuće koalicije i Vlade. Zašto je bilo bitno maknuti Most iz vladajuće koalicije? Upravo iz razloga da se spriječi članove Mosta da, putem institucija kojima su upravljali njihovi ministri, razotkriju Dalić, Knighthead i Ramljaka u njihovim kriminalnim planovima i radnjama oko Agrokora'', napisao je Todorić.