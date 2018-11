Kako je priopćila zagrebačka policija, Grad Zagreb je zbog posebnih mjera sigurnosti povodom adventskih događanja donio rješenje o zatvaranjima i regulaciji prometa te režimu dostave u središtu grada u razdoblju od 1. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019.

U Zagrebu će tijekom Adventa od subote, 1. prosinca, sve do nedjelje, 6. siječnja, Zagrebački električni tramvaj (ZET) svakog vikenda besplatno prevoziti putnike, izvijestio je u četvrtak ZET.

Tijekom Adventa u Zagrebu bit će uvedena posebna regulacija prometa na mjestima u centru grada, gdje se očekuje veći broj posjetitelja blagdanskih štandova, pa policija preporučuje korištenje javnog prijevoza.

Prvi put zagrebačkim policajcima u pomoć će doći i po dvojica kolega iz Austrije i Njemačke, što je do sada bio slučaj samo u vrijeme ljetne turističke sezone. Posjetitelje Adventa policija je upozorila i da paze na svoje stvari jer u gužvama prijeti pojačana opasnost od džepnih krađa.

Posebne mjere sigurnosti

Za vrijeme trajanja Adventa, od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23 sata zabranjuje se promet na zapadnoj strani Zrinjevca za sva vozila osim tramvaja. Petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći zabranit će se promet za za vozila na zapadnoj strani Zrinjevca, zapadnoj strani Strossmayerova trga te zapadnoj strani Trga kralja Tomislava.

Petkom, subotom i nedjeljom od 18 do 23 sata bit će obustavljen promet od Trga bana Jelačića do Glavnog kolodvora, dok će se istim danima od 17 sati do ponoći zabraniti prometovanje u Gajevoj ulici od Hebrangove do Tesline ulice, u Berislavićevoj ulici od Preradovićeve do Gajeve ulice za sva vozila osim taksija i vozila stanara.

U policiji navode kako će se dostava u pješačkim zonama moći obavljati svakodnevno u vremenu od ponoći do 10 sati, a izvan tog vremena samo iznimno omogućit će se na obodima pješačke zone: istočna strana rotora u Bakačevoj, Ulica Pod zidom, Vlaška-Palmotićeva, desna traka sjeverne strane Zrinjevca, sjeverna strana Masarykove od taksi stajališta do Preradovićeve, istočna strana Strossmayerova trga te istočna strana Tomislavova trga.

Svakim danom od 17 sati do ponoći, korisnici garaže Ban Centra za prilaz garaži koriste smjer Palmotićeva – Jurišićeva – Kurelčeva – ulaz u garažu i odlaze istim smjerom natrag. Svakodnevno od 17 sati do ponoći, autobusna linija ZET-a broj 150 od Tuškanca do Trga bana Jelačića skraćuje se do Ilirskog trga.

Svakodnevno od 17 sati do ponoći taksi stajalište Vlaška – Europski trg premješta se na istočnu stranu Kurelčeve ulice s ulazom iz Palmotićeve na Jurišićevu ulicu i izlaz polukružno okretanje kod garaže Ban Centar nazad na Jurišićevu i dalje na Palmotićevu ulicu.

Policija preporučuje javni prijevoz

Policija je priopćila kako se tijekom Adventa odobrava zaustavljanje turističkih autobusa na Palmotićevoj južno od Jurišićeve do Amruševe u desnoj prometnoj traci do 3 minute radi ukrcaja ili iskrcaja putnika.

Promet motornih vozila Palmotićevom ulicom u smjeru juga, sjevernim zelenim valom Boškovićeva – Hebrangova u pravcu zapada te južnim zelenim valom Trenkova – Hatzova u pravcu istoka, odvijat će se bez ograničenja, ali uz poseban oprez zbog velike koncentracije pješaka.

Sukladno navedenim zabranama prometa, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste postavit će privremenu signalizaciju i regulaciju prometa. Policija će na mjestima zabrane uspostaviti blokadne punktove.

Policija povodom nadolazećih adventskih događanja preporučuje svim građanima korištenje javnog gradskog prijevoza, a vozačima da izbjegavaju dolazak vozilom u širi centar grada Zagreba. Iz PU zagrebačke svim tvrtkama, trgovinama i štandovima napominju da dostavu u centru grada završe do 10 sati ujutro. (Hina)